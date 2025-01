Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Sevgili gençler, kıymetli dava ve yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Filistin'in Gazze'nin yiğit gençlerini, Suriye'nin devrimci gençlerini ak gençlik adına saygıyla selamlıyorum. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin mermilerine göğüslerini siper eden kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum.

Sevgili gençler sizin ufkunuz Yunus Emre'nin Hacı Bektaş-ı Veli'nin ufkudur. Sizin ufkunuz ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır diyen Fatih Sultan Mehmet'in ufkudur. Sizin ufkunuz şehitlerin gazilerin ufkudur. Sizin ufkunuz Kuvayi Milliye'nin ufkudur. Sizin ufkunuz ariflerimizin alimlerimizin ufkudur.

"HER BİRİNİZ BAŞLI BAŞINA BİRER TÜRKİYE'SİNİZ"

Hepiniz Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasınız. Her biriniz başlı başına birer Türkiye'siniz. Sizler bu milletin istikbali aydınlık yarınlarısınız. Siz vicdanıyla asaletiyle duruşuyla büyük bir milletin evlatlarısınız. Her birinizi tek tek selamlıyorum. Her birinizi tebrik ediyorum. Sizler gibi mücadeleci yol ve dava arkadaşlarını bahşettiği için Rabbim'e hamd ediyorum. Gençler, gençliğinle Türkiye'ye yol ver sloganıyla AK Parti Gençlik Kolları 7.Olağan Kongresi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bugün nöbet değişimine gidiyoruz. Gençlik kolları başkanlığı görevini 4 yıl boyunca başarıyla yürüten İzmir milletvekilimiz Eyüp Kadir İnan kardeşimize teşekkür ediyorum. Siyasi hayatımız ve iktidarlarımız boyunca daima gençlerle yol yürüdük. Tüm alanlarda sessiz devrimlere imza atarken gençlerimizi hep ön planda tuttuk. Eski Türkiye'nin kirli oyunlarına gençlerimizin alet edilmesine müsaade etmedik. Gençlerin canı ve heyecanı üzerinden siyaset yapılmasına müsaade etmedik. Ayrım gözetmeden gençlere sahip çıkmaya çalıştık.

"SİYASETİN GENÇLEŞMESİNİ SAĞLADIK"

Hayatın her alanında gençlerimize güveniyoruz ve destek oluyoruz. Seçilme yaşını önce 30'dan 25'e devamında da 18'e indirerek siyasetin gençleşmesini sağladık. Birileri gençler yapamaz derken tam aksine gençler yapar diyerek politikaların merkezine bu ülkenin evlatlarını yerleştirdik. Gazi Meclis'teki en genç 5 milletvekilinden 4'ü bugün AK Parti'de gençlerimiz için çalışıyor.