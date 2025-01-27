Gazzeliler dönüş yolunda: Evine dönmek isteyen Filistinlilerin bekleyişi sürüyor
İsrail'in 15 ayı aşkın süredir Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucu zorla yerinden edilen Filistinliler, ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasının tamamlanması ile kuzeydeki evlerine dönebilmek için dünden bu yana bekliyor. İsrail ordusu, bekleyenlerin bu sabah TSİ 08.00'de güneyden kuzeye geçebileceğini duyurdu.
İsrail'in Gazze'ye yönelik 15 ayı aşkın süredir devam eden saldırıları, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ile son buldu. Ateşkesin ardından binlerce Filistinli evlerine dönmek için yola çıktı.
Filistinliler, ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasının tamamlanması ile kuzeydeki evlerine dönebilmek dünden bu yana bekleyişlerini sürdürüyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi sakinlerinin sabah yerel saatle 07.00’de (TSİ 08.00) güneyden kuzeye geçebileceğini duyurdu.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin batısında bulunan sahildeki er-Raşid Caddesi üzerinden yaya olarak Netzarim Koridoru'ndan kuzeye geçebileceklerini kaydetti.
Araçların yerel saatle 09.00'dan (TSİ 10.00) itibaren Selahaddin Caddesi üzerinden denetimi geçtikten sonra Gazze Şeridi'nin kuzeyine ilerleyebileceğini belirten Adraee, araçlarda silah bulunmasının ihlal olarak değerlendirileceğini aktardı.
Adraee, İsrail askerlerinin bulunduğu noktalardan uzak durulması gerektiğini ve İsrail ordusunun tampon bölgeye doğru çekileceğini ekledi.