Mersin'de kan donduran olay, Mut ilçesine bağlı Kültür Mahallesi Yokuşlu Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dede Hüseyin (74) ile babaanne Gülüzar A.'nın (67) yaşadığı evde kalan, torunları Hüseyin A. (19), henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkardı.

İKİSİNİN DE BOĞAZINI KESTİ İHA'daki habere göre tartışmada Hüseyin A. eline aldığı bıçakla hem babaannesinin hem de dedesinin boğazını kesti. Komşuların gürültüleri duyarak haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KATİL TORUN YAKALANDI Bu sırada şüpheli olay yerinden kaçtı ancak polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

YAŞLI ÇİFT OLAY YERİNDE ÖLDÜ Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ise yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından cenazeler otopsi için morga götürüldü.