Torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini katletti!
Mersin'in Mut ilçesinde, cezaevinden yeni çıkan 19 yaşındaki Hüseyin A., kendisiyle aynı ismi taşıyan dedesi ile babaannesini bıçakla öldürdü. Şüpheli torun, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı
Mersin'de kan donduran olay, Mut ilçesine bağlı Kültür Mahallesi Yokuşlu Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dede Hüseyin (74) ile babaanne Gülüzar A.'nın (67) yaşadığı evde kalan, torunları Hüseyin A. (19), henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkardı.
İKİSİNİN DE BOĞAZINI KESTİ
İHA'daki habere göre tartışmada Hüseyin A. eline aldığı bıçakla hem babaannesinin hem de dedesinin boğazını kesti. Komşuların gürültüleri duyarak haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KATİL TORUN YAKALANDI
Bu sırada şüpheli olay yerinden kaçtı ancak polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
YAŞLI ÇİFT OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ise yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından cenazeler otopsi için morga götürüldü.
CEZAEVİNDEN 3 GÜN ÖNCE ÇIKMIŞ
Olayla ilgili soruşturma sürerken zanlı Hüseyin A.'nın uyuşturucu madde bağımlısı olduğu, 3 gün önce cezaevinden çıktığı ileri sürüldü.