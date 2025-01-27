Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında FQC Global Danışmanlık AŞ'nin yetkilisi Ali A. hakkında gözaltı kararı verildi.

"HER YIL FİRMAYLA SÖZLEŞME YAPIYORUZ"

Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül, savcılıkta verdiği ifadede, "FQC Global Danışmanlık AŞ ile denetim yönünden her yıl sözleşme yapıyoruz. Bu şirket en geç 2 yılda gelip yangın, güvenlik, hijyen ve her yönden otelin denetimini yapar" iddiasında bulunmuştu.