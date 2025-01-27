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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kartalkaya son dakika haberi: Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Oteli'nde, 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin denetim firması FQC Global Danışmanlık A.Ş.'nin yetkilisi Ali A. yetkilisi İstanbul'da gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 11:51 Güncelleme: 27.01.2025 - 12:04
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        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
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        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında FQC Global Danışmanlık AŞ'nin yetkilisi Ali A. hakkında gözaltı kararı verildi.

        İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI

        İstanbul'da gözaltına alınarak Bolu'ya getirilen zanlının İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

        "HER YIL FİRMAYLA SÖZLEŞME YAPIYORUZ"

        Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül, savcılıkta verdiği ifadede, "FQC Global Danışmanlık AŞ ile denetim yönünden her yıl sözleşme yapıyoruz. Bu şirket en geç 2 yılda gelip yangın, güvenlik, hijyen ve her yönden otelin denetimini yapar" iddiasında bulunmuştu.

        19 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

        Soruşturma kapsamında, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz ve Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir'in aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 7'si serbest bırakılmıştı.

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