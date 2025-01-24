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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERLER: Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf | Son dakika haberleri

        Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden 44 yaşındaki anne Defne İnal ile kızları 9 yaşındaki Dila ve 7 yaşındaki Ela İnal, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Yüreği yanan baba Burak İnal, "Kızlarım bana, 'Sen dünyanın en iyi babasısın' demişti. Kızlarımla çok güzel vakit geçirdim. Bu, yola çıkmadan önceki fotoğraflarıydı" diye konuştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 15:29 Güncelleme: 24.01.2025 - 15:37
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        Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!
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        Türkiye'yi gözyaşına boğan, Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasının acısı bitmek bilmezken, yürek yakan detayları da ortaya çıkmaya devam ediyor.

        ANNE VE 2 KIZINA ELVEDA

        DHA'da yer alan habere göre İstanbul'da bir mağazada satış müdürü olarak çalışan Defne İnal (44) ile kızları Dila (9) ve Ela İnal (7) için Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, Defne İnal'ın tabutu çiçeklerle bezendi.

        EŞİ TAZİYELERİ KABUL ETTİ

        Defne İnal'ın eşi Burak İnal, annesi Gülin Güler ve babası Sermet Arkadaş ile aile yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

        Burak İnal, cenaze töreninin ardından basına açıklamada bulundu.
        Burak İnal, cenaze töreninin ardından basına açıklamada bulundu.

        OLAY SIRASINDA İSTANBUL'DAYMIŞ

        Törende, basın mensuplarına açıklama yapan Burak İnal, olay sırasında İstanbul'da bulunduğunu, televizyonu açtıktan sonra yangından haberi olduğunu söyledi.

        Burak İnal, cenaze töreninin ardından basına açıklamada bulundu.
        Burak İnal, cenaze töreninin ardından basına açıklamada bulundu.

        "BAKILACAK BAŞKA YER VAR MI"

        Burak İnal, eşi ve 2 kızının, Kartalkaya'ya gitmeden önce son kez fotoğrafını çekmiş.
        Burak İnal, eşi ve 2 kızının, Kartalkaya'ya gitmeden önce son kez fotoğrafını çekmiş.

        Burak İnal, eşine telefonla ulaşamayınca olay yerine gittiğini anlatarak, "Bütün hastaneleri gezdik, en son Adli Tıp Kurumu'na gittim. Oradaki memura 'Bakılacak bir yer daha var mı?' diye sordum. İçeri girmek istemediğimi, bir yer daha varsa söylemesini rica ettim. Beni yönlendirdi ama orada da yoklardı. Daha sonra aynı günün akşamı teşhis ettim" ifadelerini kullandı.

        "BU KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL"

        İhmal iddialarıyla ilgili avukatların gerekli girişimleri yapacağını kaydeden İnal, "Böyle bir şeyin olması kabul edilebilir değil. Devletimize güvenim sonsuz, gereken yapılacaktır" dedi.

        YOLA ÇIKMADAN ÇEKİLEN SON FOTOĞRAF

        Kızlarının yola çıkmadan önce çekilen son fotoğraflarını yakasında taşıyan İnal, son görüşmelerini ise şu sözlerle anlattı:

        KIZLARIM "SEN DÜNYANIN EN İYİ BABASISIN" DEMİŞTİ

        "Kızlarım bana, 'Sen dünyanın en iyi babasısın' demişti. Kızlarımla çok güzel vakit geçirdim. Bu, yola çıkmadan önceki fotoğraflarıydı. Her dakikamı dolu dolu geçirdim. Hep 'Bugün gitsem gözüm arkada kalmaz' derdim ama onların gideceğini düşünmemiştim."

        Anne ve 2 kızının cenazeleri öğle vakti kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Yeni Ayazağa Mezarlığı'na götürüldü.

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