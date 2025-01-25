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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kartalkaya'daki yangının 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!

        Türkiye'yi yasa ve gözyaşına boğan, 78 canımızı kaybettiğimiz Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yangının çıktığı ilk anlar ve sonrasındaki 2.5 saate ilişkin, oteli dışarıdan gören yakındaki bir güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülere ulaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 08:31 Güncelleme: 25.01.2025 - 08:38
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        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
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        Bolu'da, 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'deki facianın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yangının çıktığı 21 Ocak'ta, saat 03.30 ile 06.00 arasında yaşananlar yer alıyor.

        OTELİN ARKA CEPHESİNDE ALEVLER GECEYİ AYDINLATIYOR

        AA'daki habere göre görüntülerin başladığı saat 03.30'dan kısa süre sonra otelin vadiye bakan arka cephesindeki alevlerin geceyi aydınlattığı, otelin ön tarafında da hareketlilik yaşandığı yer alıyor.

        3.30'da ihbar, 4.24'te müdahale
        3.30'da ihbar, 4.24'te müdahale

        VADİYE BAKAN CEPHEYİ YANGIN SARIYOR

        Ekiplerin saat 04.20 sularında müdahaleye başladığı yangında, güvenlik kamerasının kaydı saat 04.30'a yaklaşırken arka cephenin alevle kaplandığı, yükselen alevlerin yukarı katlara doğru artmaya başladığı anlaşılıyor.

        ÖN CEPHEDEKİ ODALAR TAHLİYE EDİLİYOR

        Otelin dış cephesinden parçaların koptuğu da görülen kayıtta, saat 04.40 sularında ekiplerin merdivenlerle ön cephedeki odalardan tahliyeye başlaması yer alıyor.

        2 SAAT SONRA ALEVLER HER YANI SARIYOR

        Kamera kaydı saat 05.00 sularını gösterirken çatının ve yan cephenin büyük bölümünün yandığı, saat 05.15'e kadar yoğun alevlerin oteli kapladığı, saat 05.40 sularında da otelin ön cephesinde alevlerin yoğunlaştığı anlaşılıyor.

        Kayıtta müdahalede bulunanlar, araç ve insan yoğunluğu da dikkati çekiyor.

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