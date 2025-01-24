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        Haberler Gündem Güncel Grand Kartal Otel yangınında itfaiye raporu | Son dakika haberleri

        Grand Kartal Otel yangınında itfaiye raporu

        78 kişinin ölümüne neden olan Grand Kartal Otel'deki yangının itfaiye raporu ortaya çıktı. 3.30'da yapılan ihbardan yaklaşık 1 saat sonra 4.24'te müdahalenin yapıldığı kayda geçirilen raporda otelin ulaşılamayan arka cephesinden yalnız bir kişinin atlama yatağı ile kurtarıldığı bilgisi de yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 00:19 Güncelleme: 24.01.2025 - 00:19
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        3.30'da ihbar, 4.24'te müdahale
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        Türkiye’yi yasa boğan ve 78 kişinin ölümüne neden Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin itfaiye raporu ortaya çıktı.

        İhbarın 3.30 sularında gelmesine rağmen itfaiyenin müdahalesinin 4.24'te gerçekleştiği de kayda geçti.

        Halk TV’nin ulaştığı raporda olayın nedeni bölümünde şunlar belirtildi:

        "Yangına ilk müdahaleyi gerçekleştiren otel personeli ve görgü şahitlerinin beyanı ile tarafımızca yapılan incelemeler sonucunda yangının 4. katta yer alan mutfak/restaurant bölümünden başladığı belirlenmiştir. Kapalı alan yangınlarında hava desteği sağlayacak cam kırılması, kapı açılması vb. gibi unsurlar gerçekleşmeden önce, yangın yükünü oluşturan ahşap, plastik vb. gibi kolay yanıcı maddelerin yanmasıyla ısının, sıcak dumanın ve alevin yayılma hızı genellikle düşük olmaktadır. Bu nedenlerle, yangın çok yüksek hararete ve tahribata neden olmaktadır. Yangın başlangıç yeri yapılan tespitler doğrultusunda net olarak anlaşılmaktadır. Ayrıca ısı, duman ve alevin fizik kanunu gereği yukarı yönlü hareket etmesi kaçınılmazdır. Bu göstergeler doğrultusunda 3. katın yangın başlangıç yeri olmadığı, yalnızca sirayete maruz kaldığı bu nedenle, daha az tahribata uğradığından anlaşılmaktadır. Otel binasında tahribatın fazla olmasından dolayı kasıt unsuru gösterecek herhangi bir bulgu bulunamadığından çıkış sebebinin bilirkişi tarafından değerlendirilmesi önerilmektedir."

        ARACIN ULAŞAMADIĞI CEPHE

        Müdahaleye ilişkin bilgilerin de yer aldığı raporda otelin ön cephesinden merdivenli araç ile 50'den fazla kişinin tahliye edildiği belirtildi. Binanın araç girişine uygun olmayan arka cephesinden ise atlama yatağı ile bir vatandaşın tahliyesinin sağlandığı kayda geçirildi.

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