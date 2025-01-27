İngiltere'den talibi olan Barış Alper'e Okan Buruk'tan vize yok!
Galatasaray'da son iki sezonun yıldızı Barış Alper Yılmaz'a Okan Buruk'tan vize çıkmadı. İngiltere'den talipleri olan milli futbolcu sezonu Galatasaray'da tamamlayacak
Galatasaray’ın yükselen yıldızı Barış Alper Yılmaz bu transfer döneminin de gözdesi oldu.
West Ham United milli futbolcu için 20 milyon Euro’nun üzerinde bir bedeli gözden çıkardı.
Londra kulübü net 20 milyon Euro’nun yanı sıra 5 milyon Euro’luk da başarı bonusu içeren bir teklifini iletti.
İdeal 11’ini devre arasında bozmayacak olan Galatasaray ise menajerler vasıtasıyla sözlü gelen bu teklifi geri çevirdi. Teknik direktör Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz’ın devre arasında ayrılmasını istemiyor.
24 yaşındaki futbolcu, Okan Buruk’u kariyerinin dönüm noktalarından biri olarak görüyor. Barış Alper daha önce de Rusya’dan gelen teklifi Okan Buruk’la görüşerek geri çevirmişti.
Pendikspor maçıyla başlayan süreçte sol bekle formayı kapan Barış devamında sezonun yıldızlarından birine dönüşmüştü. Okan Buruk’a çok güvenen milli futbolcu, başarılı çalıştırıcının sözünden dışarı çıkmayacak.
Avrupa’da oynama hayali bulunan Barış Alper yaz aylarına kadar gözünü ve kulağını transfere kapatacak; futbola odaklanacak. Yaz aylarında diğer bir Premier Lig ekibi Nottingham Forest da sözlü bir teklif yapmıştı.
Galatasaray yönetimi ise Barış Alper’le konuşmuş ve Avrupa macerasından sonra daha iyi bir kulübe gidebileceğini söylemişti. Bir süredir İngilizce dersleri alan 24 yaşındaki yıldız, ek yabancı dil derslerine de başladı.
Barış Alper bu sezon 30 maçta oynadı; 11 gol 2 asistlik performans sergiledi.