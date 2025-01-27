Fenerbahçe Talisca transferini bitirdi: İstanbul'a geliyor!
Ara transfer döneminde transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun çaba verdiği Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca transferini bitirdi. 30 yaşındaki futbolcunun bugün geç saatlerde İstanbul'a geleceği öğrenildi. Fenerbahçe, Anderson Talisca ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Fenerbahçe uzun süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Talisca'da mutlu sona ulaştı.
Anderson Talisca transfer görüşmelerini sürdürmek ve sağlık kontrollerden geçmek için bugün İstanbul’a gelecek.
Talisca'nın Fenerbahçe ile 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Bu sezon Al-Nassr ile 19 maça çıkan Talisca, 8 gol kaydetti. Başarılı futbolcunun sözleşmesi, 30 Haziran 2026 yılına kadar devam ediyor.
KUM SAATİ EMOJİSİ GELDİ
Instagram profilini güncelleyen Brezilyalı futbolcu, profiline 'kum saati' emojisi koydu.
ACUN ILICALI NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Göztepe maçı sonrası Anderson Talisca konusunda gelen soruya cevap vermişti
Acun Ilıcalı, "Biz zaten uzun süredir Talisca'yla temastayız. Rakip takım son bir haftadır, 4-5 gündür Talisca konusunda teşebbüste bulundu. Transferde bunlar olabilir. Biz de yapıyoruz. Biz sonlandırıyoruz. Amrabat olsun, Talisca olsun. Kulüplerden izin alıyoruz ve futbolcularla ilişki kuruyoruz. Ondan sonra futbolcu bizi tanıyor. Ondan sonra hayal kırıklığı yaşamıyoruz. Rakip takım Galatasaray. Onların teşebbüsü oldu. Olmadı diyebilirler, onu da açıklarız. Transferde bunlar var. Talisca, Fenerbahçe'nin futbolcusu olarak hissediyor kendisini. Gerekeni yapacağız. O problemleri de tek tek aşarak onu getirmeye çalışacağız." demişti.