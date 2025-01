İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, "bilirkişiyi hedef gösterdiği" iddiasıyla re'sen soruşturma başlattı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında devam eden davalar ile CHP'li belediyelere yönelik açılan davalarda bilirkişi olarak Satılmış Büyükcanayakın'ın rapor hazırladığına dikkat çekerek "Bu arkadaşa nedense hep CHP belediyesi dosyası düşüyor. Şişli, Sarıyer, Maltepe, Küçükçekmece... 8 binden fazla bilirkişi olan İstanbul'da neden Satılmış Bey tercih ediliyor?" dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a HSK'yı harekete geçirme çağrısı yapan İmamoğlu, "Hızla, HSK'yı bu konuda harekete geçirmelisiniz. Bu yargı mensuplarını soruşturmak HSK'nın görevi" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da İmamoğlu hakkında soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada, " İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir kısım soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden biri olan şahsı, soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef göstermek suretiyle, ayrıca bu amaçla ismini de açıklayarak yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği tespit edildiğinden Türk Ceza Kanunu’nun 277 ve 288’nci maddeleri uyarınca resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Diğer yandan Başsavcılık, "Ayrıca yazılı ve görsel medyada bu yönde söylemlerde bulunanlar için gerekli tespitin yapılarak soruşturma başlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir" bilgisini paylaştı.

İmamoğlu, soruşturmayla ilgili yaptığı paylaşımda da, "Bize yapılan her hukuksuzluğu, her adaletsizliği Türk milletiyle paylaşacağız. Kimsenin hakkını yemeyeceğiz hakkımızı da yedirmeyeceğiz. Daha konuşmam bitmeden hakkımda soruşturma başlatılıyor. Bu haksız müdahalelere cevap vermek adil yargılamayı etkilemek değil, tam tersine hukukun bağımsızlığını savunmaktır. Belgelerle açıkladığım hukuksuz işlerle ilgili de jet hızıyla soruşturma bekliyorum. Bu hukuksuz iş ve işlemleri haber yapan basın kuruluşları ve paylaşan vatandaşlar hakkında soruşturma açmak da sansürün dik alasıdır. Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır" ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ'TAN PAYLAŞIM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun 'bilirkişi' hakkındaki açıklamalarını, bir hukukçu olarak ülkem adına derin bir üzüntüyle takip ettim. Hukuk, kişilere göre değil; evrensel ilkelere ve kurallara göre işletilmelidir. Hukuk, özel atamalara değil; liyakate dayalı bir anlayışla yürütülmelidir. Bu temel prensiplerin dışına çıkan her uygulama, sadece bireylerin değil, toplumsal adalet duygusunun da zedelenmesine yol açar. Sayın Ekrem İmamoğlu’na her açıklamasının ardından soruşturma açılması, yalnızca demokratik değerlerimize değil, ifade özgürlüğünün temeline de ağır bir darbedir. Eleştiri, birini hedef göstermek değil, aksine demokratik bir toplumun vazgeçilmez yapı taşıdır. Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik her türlü hukuksuzluğun karşısında olacağımızı ve adaletin yanında durmaya devam edeceğimizi bir kez daha güçlü bir şekilde vurgulamak isterim."