İnternet yargılamaları: Coldplay konserindeki yasak aşk ifşası ve Ozzy Osbourne'un karanlık tarafları

Videoyu görmeyen kalmamıştır herhalde. Ama hâlâ bilmeyen, duymayan varsa diye görüntüyü hemen aşağıya bırakıyorum.

Coldplay konserinde samimi bir şekilde kucaklaşan bir çift var görüntüde. Konserin dev ekranına yansıdıklarını fark ettikleri o milisaniyeler içinde kadın arkasını dönüyor, adam yere eğilip gizleniyor. Ve arkadan, grubun solisti Chris Martin espriyi patlatıyor: Ya yasak ilişki yaşıyorlar ya da çok utangaçlar!

Görüntünün yayılmasının ardından hemen internet dedektifleri devreye girdi ve çiftin seceresini ortaya döktü. İkisi de New York'taki bir veri firmasında üst düzey yöneticiydi; adam CEO, kadın ise insan kaynakları yöneticisi. İkisi de evliydi. Başkalarıyla tabii.. Çocukları vardı.

REKLAM

CEO'nun eşinin Facebook hesabı keşfedildi. Kadının, kocasının soyadını sildiği fark edildi. İnternette bir tarafta öfke ve aşağılama vardı, ama bir yandan da insanlar eğleniyordu.

Sosyal medyanın diline dolandılar bir kere. Gelsin alay içerikli paylaşımlar... TikTok, X platformları parodilerle doldu taştı. İşten çıkarılma çağrıları, insani adalet çağrılarıyla yarıştı. İK yöneticisi kadının Linkedin'deki son paylaşımının altında yorumcular, aldatmanın iş tanımında olup olmadığını sordu. Ve tabii sosyal medya mahkemesi kuruldu, acımasız bir yargılama başladı. CEO, görevinden istifa etti. Kadının da görevine son verildiği yazıldı bir yerlerde.

Kamuoyunda aşağılama artık bir ata sporuna dönüştü. Evet, Coldplay konserindeki çiftin ihanet üzerine kurulu bir ilişkisi varsa, bu ahlak dışı olabilir. Peki, özel bilgilerin yoğun ve saldırgan bir şekilde yayılması, orantılı bir tepki miydi? Masum insanların çapraz ateş altında kalmasına ne demeli? Çocukların, ebeveynlerinin yaptığı bir hata yüzünden okulda tacize uğramasını gerçekten istiyor muyuz? REKLAM Peki ya bir gün uyanıp tüm internetin hayatını, işini, evliliğini didik didik etmesini izleyen CEO'nun karısı olmak ister miydiniz? Ünlüler halkın gözü önünde yaşamayı seçtikleri için benzer durumlarda kriz yöneticileri, halkla ilişkiler ekipleri durumun üstesinden gelebiliyor. Bir röportaj patlatıp kendilerini takip eden halka açıklama yapabiliyorlar. Peki ya Coldplay konserindeki çift? Onların bir halkla ilişkiler sorumlusu olsa bile, halka hiçbir şey açıklama borçlu değiller aslında. Açıklamayı hak eden yegane kişiler, hayatları iki kişinin seçimleriyle kalıcı olarak değişen aileleri. Sıradan insanların da tıpkı ünlüler gibi internet mahkemelerinde yargılanıp cezalandırılmaları, size de her ölümlünün tadacağı bir sonmuş gibi gelmiyor mu artık? OZZY OSBOURNE'UN EN VAHŞİ ANLARI 'Karanlıklar Prensi' Ozzy Osbourne, bu hafta veda etti dünyaya. Metal müziğin babalarından biriydi. Şöhreti dünya çapındaydı. 76 yaşında ölümü, tüm dünyadaki hayranlarını, tabii Türk hayranlarını da üzdü. İstanbul’un Maltepe ilçesinde Osbourne hayrına lokma döktüren bile oldu bu hayranlar arasında. REKLAM Hem sahnede hem de sahne dışında çılgın hareketleriyle tanınıyordu Osbourne. Yıllar boyunca hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Black Sabbath solistinin uyuşturucuyla beslenen hareketleri, şöhretinin zirvesindeyken bile her zaman şoke ediciydi. Günün sonunda, 'Karanlıklar Prensi' denilmesi boşuna değildi ve kesinlikle adının hakkını da verdi.

Yarasanın kafasını kopardı En tuhaf hareketi tartışmasız, 1982'deki solo performansı sırasında sahneye fırlatılan bir yarasanın kafasını ısırarak koparmasıydı. Seyirciler dehşet içinde izlerken ağzının kanla dolduğu şoke edici an, hafızalardan silinmedi. Yıllar içinde bu olay hakkında defalarca soru soruldu, ancak uzun süre yarasanın canlı bir hayvan değil, lastik bir oyuncak olduğunu düşündüğünü ısrarla belirtti. Osbourne, gösteriden sonra kuduz aşısı için hastaneye gitmek zorunda kaldığından şikayet etti. Rock tarihinin en çılgın anlarından biri olan bu olay, Osbourne'un kariyerinin bir simgesi haline geldi ve o da bunu benimsedi; hatta bir dönem çıkarılabilir başlı yarasa oyuncakları bile sattı. Güvercinleri ısırdı Hayvanlarla yaşadığı mide bulandırıcı anlar bununla sınırlı değildi. 1981'de bir güvercinin kafasını ısırıp kopardığı için de eleştirilerin hedefi oldu Osbourne. CBS Records ile yeni bir anlaşmayı kutlamak için bir grup müzik yöneticisiyle buluşurken canlı güvercinlerle ortaya çıktı. Grubun sembolik bir barış jesti olarak güvercinleri havaya fırlatmayı planlamıştı, ancak işler planladığı gibi gitmedi.

Bir yöneticiye sinirlendikten sonra, güvercinlerden birinin kafasını ısırıp masaya tükürdüğü konuşuldu. REKLAM 2011'de çıkardığı otobiyografisi 'I Am Ozzy'de "Bir sonraki güvercinle de aynısını yaptım. İşte o zaman beni kovdular. Bir daha asla CBS'te çalışmayacağımı söylediler" diye anlattı olayı. Osbourne, daha sonra farklı bir hikâye anlatarak, güvercinlerin planlanan uçurmadan önce öldüğünü, bu yüzden onları boşa harcamak yerine kafalarını kopardığını söyledi. Eşi Sharon Osbourne, daha sonra büyük bir şirket patronunun, Ozzy bir daha böyle bir şey yaparsa onu mahvedeceklerini söylediğini açıkladı. Burnundan karıncaları çekti Bir diğer tuhaf an ise Osbourne'un 1984'te Motley Crue grubuyla turnedeyken bir sürü karıncayı burnundan solumasıydı. Ozzy'nin, turnede çılgın bir otel konaklaması sırasında yerde eriyen bir dondurmaya çekilen bir sürü canlı karıncayı burnundan soluduğuna dair çılgınca bir söylenti çıktı. Hayranları olayın gerçekten yaşanıp yaşanmadığından şüphe duysa da, Motley Crue'nun davulcusu Tommy Lee olayın yaşandığı konusunda ısrarcıydı. 'Karanlıklar Prensi'nin eşi Sharon, hikâyenin doğru olup olmadığı konusunda şüphelerini dile getirdi ancak Ozzy, 2023'te aile podcast'inde bu iddiayı doğruladı.

Atla bir saat sohbet 2013'te alkol ve uyuşturucuyu bırakan Osbourne, şöhretinin zirvesindeyken uyuşturucu kaynaklı çılgınlıklarıyla tanınıyordu. Osbourne'un 1970'lerde bir seyahat sırasında, bir atla bir saat süren sohbetin ardından asit içerikli uyuşturucu almayı bıraktığı biliniyor. Çiğ et fırlattı Black Sabbath konserlerinde her şey olabilirdi ve Osbourne, 1979'da uyuşturucu bağımlılığı sorunları nedeniyle grubun onu kovmasının ardından yaptığı tuhaflıkları bambaşka bir boyuta taşıdı. REKLAM 1981'deki solo turnesi sırasında Osbourne, konser izleyicilerine çiğ et fırlattığı bir ritüel geliştirdi. İzleyiciler de buna karşılık, konser alanına gizlice sokmayı başardıkları tuhaf nesneleri ona fırlatıyorlardı. Bu da meşhur yarasa ısırma anına yol açtı işte. Anıt mezara idrar Osbourne, 1982'de Teksas eyaletinin San Antonio şehrine yaptığı bir ziyaret sırasında bir savaş anıtına idrarını yaparak büyük bir tepkiye yol açmıştı. Fedakarlık Ruhu olarak da bilinen Alamo Anıt Mezarı'na yönelik bu hareketi sonrasında 10 yıl boyunca şehre girmesi yasaklandı. Metal yıldızı, bu eyleminden dolayı tutuklandı, ancak aynı gece HemisFair Arena'da biletleri tamamen tükenen konser için sahneye çıkmadan birkaç saat önce serbest bırakıldı. 1992'de Osbourne, kamuoyu önünde özür dileyerek, hayatını kaybeden askerlerin anısını yaşatmak için çalışan Teksas Cumhuriyeti Kızları adlı derneğe 10 bin dolar bağışladı ve sonunda şehre konser için giriş izni verildi.