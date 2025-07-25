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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Stegan Ortega bombası! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Stegan Ortega bombası!

        Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, sarı-lacivertlilerin Manchester City kalecisi Stefan Ortega ile ilgilendiğini yazdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 23:33 Güncelleme: 25.07.2025 - 23:33
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        Transferde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe için sürpriz bir kaleci transferi iddiası gündeme geldi.

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        F.BAHÇE'DEN ORTEGA HAMLESİ

        Sky'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Manchester City'den kaleci Stefan Ortega ile ilgileniyor.

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        Fenerbahçe'nin, 32 yaşındaki kalecinin transferi için somut görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.

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        TRANSFERDE 3 TALİP!

        Burnley'e transferi şu an için gerçekleşmeyen Stefan Ortega ile Premier Lig'den de 3 takım ilgileniyor.

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        AYRILMASI BEKLENİYOR

        Manchester City, yeni sezonda Ederson'u takımda tutmak istiyor. İngiliz ekibi ayrıca kaleyi James Trafford transferi ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Bu gelişmelerin ardından Stefan Ortega'nın, bu yaz Manchester City'den ayrılması bekleniyor.

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        Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 32 yaşındaki Stefan Ortega'nın, Manchester City ile mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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