Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerindeki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, Karabük'te devam eden yangın 60 saati aştı. Mersin'in Silifke ilçelerinde de orman yangını çıktı. Muğla'nın Ortaca ilçesindeki yangın da kontrol altına alıdı.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Antalya, Karabük, Muğla ve Mersin'de orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "6 ilimizdeki 7 orman yangını tamamen kontrol altına alındı. Antalya, Mersin ve Karabük'te aktif 3 yangın var" dedi.

ANTALYA'DA GAZİPAŞA'DA DEVAM EDİYOR

Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı, Gazipaşa'da havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Gazipaşa'nın Doğanca Mahallesinde dün öğle saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, Doğanca, Gürçam ve Çile mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda etkisini sürdürüyor.

Alevlerin yaklaşması nedeniyle Gürçam Mahallesi'ndeki evlerin tamamı tedbir amaçlı tahliye edildi.

Gece boyunca karadan arazöz ve iş makineleri ile müdahaleye sabah saatlerinde havalanan çok sayıda helikopter ve uçak da destek veriyor. Bölgedeki hava araçları, yangın havuzları ve denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyor. Çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlerin yayılmaması için mücadele ediliyor. ALANYA'DA 40 HEKTAR ZARAR GÖRDÜ Alanya'nın Söğüt Yaylasında dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları gece boyunca karadan devam etti. Sabah saatlerinden itibaren çalışmalara 3 uçak ve 3 helikopter de destek verdi. Ekiplerin mücadelesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 40 hektarlık alan zarar gördü. SERİK- MANAVGAT SINIRINDA YANGIN ÇIKTI Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Akbaş ve Karataş mahalleleri arasında saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını olarak tarihe geçen Manavgat yangınının başladığı noktanın yakınında, Serik ve Manavgat ilçeleri sınırında yer alan yangın hızla büyüdü. Yangına müdahale için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR Gazipaşa ilçesine bağlı Doğanca Mahallesi'nde çıkıp, Çile ve Gürçam mahallelerine yayılan orman yangınına ise havadan ve karadan müdahale sürüyor. Takviye olarak bölgeye iş makineleri de yönlendirildi. Ekiplerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yangın bölgesine mobil aşevi kuruldu. SAKARYA'DA YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR İHA'nın haberine göre Düzce-Sakarya sınırında ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Bölgeye gelen Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekci, "Hacimbey köyünde başlayan yangın, Yeşilyayla tarafına doğru ilerlemekte. Yüksek gerilim hattında başladığını düşünüyoruz. Bütün ekiplerimiz sahada, yangını söndürmeye çalışıyoruz" dedi. Yangın, Düzce - Sakarya sınırı Yeşilyayla mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Düzce ve Sakarya’dan çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin bölgede yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

"YÜKSEK GERİLİM HATTINDA BAŞLADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"" Bölgeye gelen Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekci, "Hacimbey köyünde başlayan yangın, Yeşilyayla tarafına doğru ilerlemekte. Yüksek gerilim hattında başladığını düşünüyoruz. Bütün ekiplerimiz sahada. Sakarya ve Düzce’den ekiplerimiz ile birlikte yangını söndürmeye çalışıyoruz. Rüzgarın şiddeti fazla bölgede, bu da bizi etkiliyor. Yeşilyayla’da şu anda alevlerin önünü kesmeye çalışıyoruz" dedi. ADANA'NIN ALADAĞ İLÇESİNDE YANGIN İHA'nın haberine göre Adana'nın Aladağ ilçesine bağlı Kökez Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Kökez Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan yükselen dumanlar çevre mahallelerden de görüldü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan müdahale ederek yangını söndürme çalışması başlattı. EYMİR GÖLÜ YAKININDA YANGIN KONTROL ALTINDA Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara'da Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındığını duyurdu Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Eymir Gölü çevresindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. KARABÜK'TE 60 SAAT GERİDE KALDI Karabük'te geniş bir alanda etkili olmaya devam eden orman yangını 60 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Karabük'ün Ovacık ilçesindeki orman yangınında 60 saat geride kaldı. Engebeli ve dağlık alanda rüzgarın etkisiyle doğu ve batı istikametine yayılmaya devam eden yangını söndürme çalışmaları havanın kararmasıyla sadece karadan devam ediyor. REKLAM Öte yandan merkeze bağlı Kamış Köyü Yukarı Aktaş Mahallesinde bulunan bazı evler dün gece itibariyle alevlere teslim oldu. Zarar gören evler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. ORTACA'DA YANGIN KONTROL ALTINDA Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Sarıgerme Mahallesi'ndeki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.