Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!

"OSIMHEN KOLAY BİR SÜREÇ DEĞİL"

Osimhen'i bekliyoruz. Kolay bir süreç değil. Maddi anlamda da kolay değil. Osimhen'i ikna etmek de kolay değildi. Bunu Galatasaray taraftarı yaptı. Hepimiz emek verdik. Uzun süre uğraşıldı. Her şeyin lokomotifi başkanımız. Abdullah Kavukcu çok ciddi emek verdi. En önemlisi, Galatasaray'ın taraftarı ona yaşattıkları. Biz aynı şeyi Icardi'de de gördük. Çok büyük teklifler vardı Suudi Arabistan'dan. Icardi'nin kalmasının sebebi mutlu olması, yaşadıklarıydı. Bunu oluşturan Galatasaray camiası. Bu birlikteliğin devam etmesi etkileyici olacaktır. Birbirlerine daha çok sarılacaklardır. Taraftarımızın desteği çok önemli, çok değerli. Taraftarın sesini dinleyen bir Osimhen. Galatasaray ve Türkiye'yi çok seviyor. Çok büyük paraları reddetti. Para kazanacak tabii ki ama Suudi Arabistan'a gitseydi bunun 2-3 katını kazanacaktı. Ona rağmen bunu gerçekten istemek çok önemli.