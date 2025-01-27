Grand Kartal Otel’in muhasebe müdürü yangın denetim raporunun iptal sürecini anlattı

Grand Kartal Otel'in muhasebe müdürü Kadir Özdemir, savcılıktaki ifadesinde yangın denetimine dair önemli bilgiler verdi. Başvuruları üzerine itfaiyeden bir yetkilinin gelip otelin tamamını denetlediğini kaydeden Özdemir, denetleme sonucunda tespit edilen eksiklikleri gidermenin maliyeti yüksek olacağı için iptal başvurusunda bulunduklarını anlattı:

“EKSİKLERİ GİDERMEK ÇOK MASRAFLIYDI”

“Denetlerken muhasebe elemanı Cemal bey refakat etmiş, itfaiye raporu çıktıktan sonra otelin tamamının denetlendiğinden haberim oldu. denetleme raporu çıktıktan sonra Cemal beni arayarak, Emir Bey (otelin işletme müdürü ve aynı zamanda otelin sahibi Halit Ergül’ün damadı) ile görüştüğünü eksikliklerin çok masraflı olduğunu bunları yapamayacaklarını başvuruyu iptal etmemiz gerektiğini söylemiş, ben de sonrasında Emir bey ile görüşerek başvuruyu iptal iptal edelim mi diye sordum. O da tamam edelim dedi, ben de bunun üzerine Bolu Belediye Başkanlığına giderek halkla ilişkiler bölümüne giderek önceki başvurumun iptal edilmesini istiyorum dedim. Onlar da dilekçeni var dediler.”

“SEDAT GÜLENER DİLEKÇE VERMEMİZİ SÖYLEDİ”

Yangın denetleme raporu sonucu kendisine bildirildikten sonra otelin tamamında denetim yapıldığını öğrendiğini anlatan Özdemir, başvurularının geri çekile sürecini de şöyle anlattı: “Bu konuyu Ahmet Demir ile paylaştım. Ahmet Demir Gazelle Otelde Genel Müdür olarak çalışır. Ancak resmi olarak belge sıfatı yoktur. Ama fiilen Genel Müdür olarak çalışır. Ahmet Demir de kendisi ile konuyu paylaşmam üzerine Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile görüşmüş, Sedat Gülener, Ahmet Demir'e iptal dilekçesi vermemizi söylemiş. Daha sonra ben de Emir Bey'le bu konuyu paylaştım.”

Tanju Özcan ve Sedat Gülener

GÜLENER VE İTFAİYE MÜDÜR VEKİLİ DE TUTUKLU

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Başkan Tanju Özcan’ın kuzeni Sedat Gülener, yangın faciasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında yer alıyor. Gülener ile birlikte İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun da tutuklular arasında.

O belgeler ortalığı karıştırdı Haberi Görüntüle

Grand Kartal Otel’de 78 kişinin can verdiği facianın ardından ortaya çıkan belgeler, itfaiyenin yangına karşı can alıcı eksikleri tespit ve tebliğ etmesine karşılık otel yönetimi başvurusunu çekince yangına davet çıkaran eksikliklerin de giderilmediği anlaşılmıştı. Eksiklikleri ortaya koyan raporu by-pass etmek isteyen Otel yönetiminin farklı bir şirket eliyle, 2 Ocak 2025'te dolambaçlı yoldan gerekli izinleri almanın yolunu bulduğu da anlaşılmıştı.