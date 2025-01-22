Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı

79 kişinin canına mal olan yangında kamuoyuna yansıyan onay ve izin belgeleri ile ilgili iddiaları yanıtlayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Türkiye’nin sayılı kayak merkezlerinden Kartalkaya’nın en köklü tesislerinden biri olan Grand Kartal’ı kendi başvuruları üzerine faal müşteri kabul ederken yangın yeterliliği açısından denetlediklerini, İtfaiye Müdürlüğü’nün 8 maddelik kritik eksikler tespit ettiğini ancak başvuru geri çekilince bu can alıcı eksikliklerle ilgili Savcılık gibi hiçbir ilgili kuruma bildirimde bulunmadıklarını kabul etti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Halk TV’de katıldığı programda gazeteci İsmail Saymaz ve Kürşad Oğuz’un sorularını yanıtladı. Özcan’ın açıklamaları gündeme damgasını vururken Özcan facia öncesindeki denetim süreçlerinde ihmallerini adeta itiraf etti.

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ÖZCAN: OTEL SAHİPLERİ MUHTEMELEN MALİYETE KATLANMAK İSTEMEDİLER

Özcan süreci şöyle açıkladı:

“Burası 2200 rakımlı bir yer. Sürekli dağa tırmanıyorsunuz. İtfaiyemiz buraya 40 dakikada ulaştı. Ben bu otele bir kez 2010'da sevgili Berhan Şimşek gelmişti, ona eşlik etmek için gitmiştim. Sahiplerini tanırım. Otel 3224 metrekare. 70'li yıllarda yapılmış. 2007 öncesinde tadilat görmüş. Önü uçurum. Kayak pistinden bakıldığında 12 kat, önden bakıldığında 6 veya 7 katlı bir yer burası. Bizim belediyemize müracaat etmişler, itfaiyemize. 12 Aralık'ta müracaat etmişler. Yangın yeterlilik belgesi istemişler. Diğer belediyelerin elinde yangın yeterlilik belgesi verecek yetkin personel yok. Bize bağlı oldukları için değil. Bu formu düzenleyebilecek, belgeyi düzenleyebilecek ekip bizde. Talep halinde itfaiye müdürlüğü incelemeyi yapar diyor mevzuat. 12 Aralık'ta müracaat ediliyor, otelle ilgili yangın yeterlilik belgesi isteniyor. 16 Aralık'ta arkadaşlarımız gelip, inceliyor. 8 tane marjinal sorun bulunuyor ve 15 gün süre veriliyor. Bir nüshasını da kendilerine teslim ediyor. Onlar 15 gün içinde yerine getireceklerine 24'ünde 'başvurumuzu geri çekiyoruz' diyorlar. Muhtemelen bu maliyetlere katlanmak istemedikleri için. 'Ben başvurumdan vazgeçiyorum' deyince işlemler orada duruyor. Bu belgeyi bizden alsaydı vereceği yer Turizm Bakanlığı'ydı. İtfaiye yönetmeliğinde talep halinde verilen belge bu. Talebi geri çektiler. Muhtemelen bunlar maliyetli işler olduğu için. Raporda 'dedektör, yangın sensörü, çıkış kapılarında sıkıntılar var' deniyor.