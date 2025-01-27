Eski hakemler Fenerbahçe-Göztepe maçını değerlendirdi: Sarı mı kırmızı kartı mı?

MIROSHI'YE KART GEREKİR Mİ?

6. dakikada Miroshi'nin Dzeko'ya faulünde kart gerekir mi?

Deniz Çoban: "Ben burada Dzeko kendini atmış, hakem hatalı karar vermiş diye düşünürken, sonradan fark ettim ki oyuncunun eli Dzeko'nun yüzüne geliyor. Sınırda bir pozisyon. Kontrolsüz diyemem. Faul evet, hakem yanılmamış. Sarı kart da olmamızmış."

Bülent Yıldırım: "Faul kararı yeterli. Bir küçük temas. Kontrolsüzlük söz konusu değil. Faul karar değil."

Bahattin Duran: "Yukarıda el temasından dolayı bu bir dikkatsiz faul. Sarı kart olmaz dedik."