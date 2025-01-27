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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! 'Takı' kavgası sokağa taştı | SON HABERLER | Son dakika haberleri

        Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! 'Takı' kavgası sokağa taştı!

        İstanbul'da, düğünde takı törenini erkene almak isteyen damat tarafı ile kız tarafı arasındaki kavga çıktı. Kavga, polis müdahalesiyle güçlükle ayrıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 11:39 Güncelleme: 27.01.2025 - 11:46
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        Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! 'Takı' kavgası sokağa taştı!
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        İstanbul Esenyurt'ta olay, dün saat 17.00 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi’nde bulunan nikah salonunda meydana geldi.

        "TAKI TÖRENİNİ ERKENE ALALIM"

        DHA'daki habere ve iddiaya göre, damat tarafı, aynı gün 2 düğün olduğu için takı töreninin erkene alınmasını istedi.

        KAVGA SOKAĞA TAŞTI, POLİS MÜDAHALE ETTİ

        Takı töreni erkene alınmayınca gelin ve damat tarafı arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olaya, ihbar üzerine gelen polis ekipleri müdahale etti.

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        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Nikah salonunda başlayarak sokağa kadar taşan kavga çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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        #düğün kavga
        #Son dakika haberler
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