Beşiktaş için Marcus Edwards iddiası!
Ara transferde kadrosuna kanat takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş için Portekiz'den sürpriz bir iddia geldi. Siyah-beyazlıların, Sporting forması giyen İngiliz kanat oyuncusu Marcus Edwards'ı gündemine aldığı öne sürüldü.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken, öncelik kanat takviyesine verildi.
Kadrosunda Milot Rashica dışında orijinal kanat oyuncusu bulunmayan siyah-beyazlılar, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Portekiz basını, Sporting forması giyen Marcus Edwards'ın, Beşiktaş'ın gündemine geldiğini duyurdu.
A Bola'da yer alan habere göre; siyah-beyazlılar 26 yaşındaki İngiliz futbolcuyu kadrosuna katabilmek için hamle yapmaya hazırlanıyor.
KADRO DIŞI KALDI
Sporting, disiplin sorunları nedeniyle kadro dışı bırakılan Edwards'ı göndermeye sıcak bakıyor.
Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösterilen İngiliz oyuncunun, Sporting ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.