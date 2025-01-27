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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş için Marcus Edwards iddiası! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş için Marcus Edwards iddiası!

        Ara transferde kadrosuna kanat takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş için Portekiz'den sürpriz bir iddia geldi. Siyah-beyazlıların, Sporting forması giyen İngiliz kanat oyuncusu Marcus Edwards'ı gündemine aldığı öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 14:36 Güncelleme: 27.01.2025 - 14:36
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        Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken, öncelik kanat takviyesine verildi.

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        Kadrosunda Milot Rashica dışında orijinal kanat oyuncusu bulunmayan siyah-beyazlılar, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

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        Portekiz basını, Sporting forması giyen Marcus Edwards'ın, Beşiktaş'ın gündemine geldiğini duyurdu.

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        A Bola'da yer alan habere göre; siyah-beyazlılar 26 yaşındaki İngiliz futbolcuyu kadrosuna katabilmek için hamle yapmaya hazırlanıyor.

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        KADRO DIŞI KALDI

        Sporting, disiplin sorunları nedeniyle kadro dışı bırakılan Edwards'ı göndermeye sıcak bakıyor.

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        Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösterilen İngiliz oyuncunun, Sporting ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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        Sporting'de bu sezon 10 maçta süre bulan Edwards, 3 kez gol sevinci yaşadı.

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        Futbola Tottenham altyapısında başlayan Edwards, daha sonra sırasıyla Norwich City, Excelsior, Vitoria SC ve Sporting Lizbon formalarını giydi.

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