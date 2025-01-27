Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, savcılıktaki ifadesinde, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, AR-GE Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları Müdürlüğünün kendisine bağlı olduğu, dış yazışmalarda belediye başkan yardımcısının, iç yazışmalarda ise müdürlerin gerekli imzaları attığı bilgisini verdi.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener

"DİLEKÇE GELDİĞİNDE BENİM HABERİM OLMAZ"

Gülener, dilekçeleri, Akıllı Kent Otomasyon Sistemi (AKOS) üzerinden görebildiğine değinerek, şöyle devam etti:

"Yangın güvenliği denetleme başvuru dilekçesi yazı işleri müdürlüğüne giriş yapar. Yazı işleri, ilgili müdürlüğe gönderir. Müdürlük bunu ilgili birime havale eder. Bu talepler de yazı işleri müdürlüğü tarafından itfaiye müdürlüğüne havale edilir. Dilekçe geldiğinde benim haberim olmaz. İlgili birime havale edilir. Denetimden sonra da benim haberim yoktur ancak belediyede yazışmaların olduğu sistem olan AKOS'a yazışma düştüğünde ben oradan bakıp görebilirim. Müdürlerin ne havale ettiğini silsilenin sonunda görebilirim.

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"GERİ ÇEKİLME DİLEKÇESİ VERİLDİĞİNİ GÖRDÜĞÜMDE DİKKATİMİ ÇEKMİŞTİ"

Grand Kartal Otel'e ilişkin itfaiye müdürlüğünün yapmış olduğu denetiminden, yazışma bana gelene kadar haberim olmamıştı. Ancak dilekçenin geri çekildiğini, geri çekilme dilekçesi verildiğini gördüğümde dikkatimi çekmişti. İlgili müdür, yani İtfaiye Müdürü bana bu konuyu anlattı. İlk dilekçenin neden iptal edildiği hususu dikkatimi çektiği için itfaiye müdürüne durumu sordum. İtfaiye Müdürü bana, 'İtfaiye raporu için başvurmuşlardı. İkinci bir dilekçe ile başvurularını geri çekiyorlar' dedi. Ben de 'Yapmamız gereken nedir?' dedim. O da dilekçeyi iptal edeceklerini söyledi."

"GRAND KARTAL OTEL SAHİPLERİNİ YAKINDAN TANIMAM"

Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ile konuya ilişkin telefonda görüştüğünü ve kendisinden evraka bakmasını rica ettiğini anlatan Gülener, bunun, dilekçenin verilmesinden sonra yapılabileceği ve dilekçelerde kendilerine başvurulmasının rutin bir iş olduğunu aktardı.

Önceden uygunsuzluk raporu düzenlenip düzenlenmediğini hatırlamadığını savunan Gülener, talep üzerine yapılan denetimlerde eksiklik geldiğinde uygunsuzluk raporunu talep edene teslim ettiklerini, Grand Kartal Otel sahiplerini yakından tanımadığını ve dostluğunun, arkadaşlığının olmadığını anlattı.

TUTUKSUZ YARGILANMA TALEBİ Gülener, kendisine bağlı birimlerde denetim yetkisinin evrak üzerinde olmadığını ancak ilgili idareye giderek fiili denetim yaptığını belirtti. Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinde de savcılıktaki beyanlarını kabul ve tekrar eden Gülener, şunları kaydetti: REKLAM "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum ve tarafıma isnat edilen bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçunu anlamamaktayım. 25 yıldır devlet memuru olarak görevimi başarılı olarak yerine getirmekteyim. Evimde arama dahi yapıldı. Gerek belediye olarak gerekse sorumlu olduğum birimler tarafından dosyaya tüm belgeler sunuldu. Tüm deliller toplandı. Delil karartma şüphem bulunmamaktadır. Bununla birlikte yakın zamanda akciğerime pıhtı atma da dahil birçok önemli rahatsızlıktan dolayı tedavi görmekteyim. Buna dair e-Nabız çıktısı sunuyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ederim." “MÜRACAAT İŞLEMİNİ HIZLANDIRABİLİR MİYİZ?" DİYE SORDU Tutuklanan Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, Grand Kartal Otel Muhasebe Müdürü Kadir Özdemir'in kendisini arayarak "Belediye evrakına göre Grand Kartal Otel'de genel bir eksikliğin olduğunu, yeni bir müracaatta bulunduklarını, yaptıkları müracaat işlemini hızlandırabilir miyiz?" diye sorduğunu, bunun üzerine konuyu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'e ilettiğini söyledi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Grand Kartal Otel yangınına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan zanlılar arasında bulunan Demir'in, savcılık sorgusundaki ifadelerine ulaşıldı. Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir “SORUMLULUK ALANIM OTEL ÖN BÜRO VE SATIŞLARLA SINIRLI” Müdür olarak çalıştığı Gazelle Otel'de sorumluluk alanlarının otel ön büro ve satışlarla sınırlı olduğunu, sorumluluk alanı üzerindeki iki kişinin otel sahibi Halit Ergül ile otel müdürü Emir Aras olduğunu anlatan Demir, Grand Kartal Otel'de çalışan idareci ve personeli kısmen bildiğini belirtti. REKLAM Gazelle Otel'in iş güvenliği uzmanının bulunduğunu ancak Grand Kartal Otel'in olup olmadığını bilmediğini öne süren Demir, 2024 Aralık sonlarına doğru Muhasebe Müdürü Kadir Özdemir'in kendisine arayıp "Belediyeye verdiğimiz bir evrak var, bu evrakın işlerini hızlandırabilir miyiz?" diye sorduğunu aktararak, şunları kaydetti: "(Özdemir) 'Belediye evrakına göre Grand Kartal Otel'de genel bir eksikliğin olduğunu, yeni bir müracaatta bulunduklarını, yaptıkları müracaat işlemini hızlandırabilir miyiz?' dedi. Ben de (Bolu Belediye Başkan Yardımcısı) Sedat Gülener'e bu konuyu telefonda ilettim. Telefonda 'Konunun içeriğine vakıf değilim ancak evrak sürecini hızlandırabilir miyiz?' dedim. Sedat Gülener de bana Grand Kartal Otel'in ilk denetlemesi ile alakalı herhangi bir şey söylemedi. Otelde eksiklik olup olmadığına ilişkin herhangi bir sözü olmadı. Kendisi ikinci müracaat ile ilgili bana 'Konuyu öğrenelim yardımcı olurum.' dedi. Bu konu ile ilgili Sedat Gülener'le telefonla görüşmüşlüğüm ya birdir ya da ikidir. Daha fazlasını hatırlamıyorum. Ben ikinci müracaat için görüşme yapmıştım. İşlemin olumlu sonuçlandığını Kadir Özdemir bana söylemiştir.