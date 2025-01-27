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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca İstanbul'da! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca İstanbul'da!

        Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir takviyede daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler uzun zamandır kadrosuna katmak istediği Anderson Talisca'yı resmen açıkladı ve Sambacı yıldızı İstanbul'a getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 21:05 Güncelleme: 27.01.2025 - 21:46
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        Fenerbahçe uzun süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Anderson Talisca'da mutlu sona ulaştı.

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        UÇAKTAN İLK FOTOĞRAF

        Talisca ve eşi, İstanbul uçağından ilk fotoğraflarını paylaştı. Talisca'nın Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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        FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM GELDİ

        Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın uçaktan fotoğrafını paylaştı ve "Yeni evin seni bekliyor" notunu düştü.

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        UÇAK İSTANBUL'A İNİŞ YAPTI

        Sambacı yıldız, transfer görüşmelerini sürdürmek ve sağlık kontrollerden geçmek için İstanbul’a geldi.

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        Al-Nassr'da en son 2 Aralık 2024'te forma giyen 31 yaşındaki futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

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        9 KUPA KALDIRDI

        Anderson Talisca, kariyeri boyunca toplam 9 kez kupa sevinci yaşadı. Beşiktaş formasıyla 1 kez Süper Lig şampiyonu olan Brezilyalı yıldız, 2 Portekiz Ligi, 3 Portekiz Süper Kupa, 2 Portekiz Kupası ve 1 Çin Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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        ANDERSON TALISCA KİMDİR?

        Doğum tarihi/Yaş: 1 Şubat 1994 (31)
        Doğum yeri: Feira de Santana (Brezilya)
        Boy: 1,90 m
        Mevki: Orta saha - On Numara
        Yan mevki: Santrfor / Sağ Kanat
        Ayak: Sol ayak
        Güncel piyasa değeri: 12 milyon €

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        TRANSFER GEÇMİŞİ

        14/15 Bahia > Benfica 4.75 milyon €
        16/17 Benfica > Beşiktaş (Kiralık) 4 milyon €
        18/19 Benfica > GZ Evergrande (Kiralık) 5.8 milyon €
        18/19 Benfica > GZ Evergrande 19.2 milyon €
        21/22 GuaZ FC > Al-Nassr 8 milyon €

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