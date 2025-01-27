Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca İstanbul'da!
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir takviyede daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler uzun zamandır kadrosuna katmak istediği Anderson Talisca'yı resmen açıkladı ve Sambacı yıldızı İstanbul'a getirdi.
Fenerbahçe uzun süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Anderson Talisca'da mutlu sona ulaştı.
UÇAKTAN İLK FOTOĞRAF
Talisca ve eşi, İstanbul uçağından ilk fotoğraflarını paylaştı. Talisca'nın Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM GELDİ
Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın uçaktan fotoğrafını paylaştı ve "Yeni evin seni bekliyor" notunu düştü.
UÇAK İSTANBUL'A İNİŞ YAPTI
Sambacı yıldız, transfer görüşmelerini sürdürmek ve sağlık kontrollerden geçmek için İstanbul’a geldi.
Al-Nassr'da en son 2 Aralık 2024'te forma giyen 31 yaşındaki futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
9 KUPA KALDIRDI
ANDERSON TALISCA KİMDİR?
Doğum tarihi/Yaş: 1 Şubat 1994 (31)
Doğum yeri: Feira de Santana (Brezilya)
Boy: 1,90 m
Mevki: Orta saha - On Numara
Yan mevki: Santrfor / Sağ Kanat
Ayak: Sol ayak
Güncel piyasa değeri: 12 milyon €