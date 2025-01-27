Beşiktaş'tan Cengiz Ünder operasyonu!

Teknik direktörlük görevine Ole Gunnar Solskjaer'i getiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da hız kazandı. Ara transferde kadrosuna kanat takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Cengiz Ünder'i gündemine aldı.

HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç'in aktardığı bilgilere göre; Beşiktaş yönetimi, 27 yaşındaki milli futbolcuyu kiralamak için harekete geçti.

İki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Siyah-beyazlıların ayrıca, bu hafta içerisinde bir yabancı kanat transferi de yapmayı planladığı kaydedildi.