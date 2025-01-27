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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'tan Cengiz Ünder operasyonu! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'tan Cengiz Ünder operasyonu!

        Transfer çalışmalarını sürdüren ve kadrosuna kanat takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Cengiz Ünder için harekete geçti. Siyah-beyazlıların, 27 yaşındaki milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için sarı-lacivertlilerle görüşmelere başladığı öğrenildi.

        Giriş: 27.01.2025 - 17:28 Güncelleme: 27.01.2025 - 17:28
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        Beşiktaş'tan Cengiz Ünder operasyonu!
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        Teknik direktörlük görevine Ole Gunnar Solskjaer'i getiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da hız kazandı. Ara transferde kadrosuna kanat takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Cengiz Ünder'i gündemine aldı.

        HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç'in aktardığı bilgilere göre; Beşiktaş yönetimi, 27 yaşındaki milli futbolcuyu kiralamak için harekete geçti.

        İki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

        Siyah-beyazlıların ayrıca, bu hafta içerisinde bir yabancı kanat transferi de yapmayı planladığı kaydedildi.

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        FENERBAHÇE'DE 39 MAÇTA 9 GOL, 3 ASİST

        Fenerbahçe'nin geçen sezon başında 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek büyük umutlarla transfer ettiği Cengiz Ünder, geride kalan 1 buçuk sezonluk dönemde beklentilerin altında kaldı.

        Bu sezon forma giydiği 6 maçta 153 dakika sahada kalan sağ kanat oyuncusu, skor katkısı yapamadı.

        Cengiz, Fenerbahçe ile toplamda çıktığı 39 karşılaşmada ise 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

        Milli futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılında sona erecek.

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