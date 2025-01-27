Ayşe Barım hakkında tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından menajer Ayşe Barım, hakkında Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan cuma günü sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Ayşe Barım'ın menajerliğini yaptığı 8 oyuncu da 'Tanık' sıfatıyla ifade vermişti.

Ayşe Barım adliyeye sevk edildi Haberi Görüntüle

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; ID İletişim Danışmanlık adlı şirketin kurucu ortağı olan Ayşe Barım, emniyetteki işlemlerin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Barım, savcılıkta verdiği 2,5 saatlik ifadenin ardından, “Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme” suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.