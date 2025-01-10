Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin SON DAKİKA: ID İletişim Danışmanlık A.Ş'nin kurucusu ve ortağı olan Ayşe Barım hakkında resen soruşturma başlatıldı

        Soruşturma başlatıldı

        ID İletişim Danışmanlık A.Ş'nin kurucusu ve ortağı olan Ayşe Barım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Barım'ın hakkında; Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in kamufle ilişki kurmasına aracılık ettiği ve tekelleşmede rol oynayan bir menajer olduğu iddiaları bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 15:12 Güncelleme: 10.01.2025 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Soruşturma başlatıldı
        ABONE OL

        ID İletişim Danışmanlık A.Ş'nin kurucusu ve ortağı olan Ayşe Barım hakkında ortaya atılan iddialar sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

        Rekabet Kurumu; Kast Ajansları Derneği ile kast ajansları ve menajerler tarafından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddiasına yönelik olarak yürütülen ön araştırmayı tamamladı. Bu kapsamda, elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bulan Kurul, bu alanda faaliyet gösteren 21 teşebbüse soruşturma açılmıştı. Soruşturma açılan teşebbüslerden biri de Ayşe Barım'ın ortağı olduğu ID İletişim Danışmanlık A.Ş...

        Ayşe Barım'ın hakkında; Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in kamufle ilişki kurmasına aracılık ettiği ve tekelleşmede rol oynayan bir menajer olduğu iddiaları bulunuyor.

        REKLAM
        Tekelleşme iddiaları çoğalıyor
        Tekelleşme iddiaları çoğalıyor Haberi Görüntüle

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddiaları, ihbar kabul etti. Son dönemdeki dizi sektöründeki tekelleşme iddiaları nedeniyle açılan soruşturmada, bir başsavcı vekili ve bir cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

        RESEN SORUŞTURMA NEDİR?

        Bir şikâyet söz konusu olmasa da kendiliğinden başlatılan inceleme, araştırma, soruşturma...

        Rekabet Kurulu'nun soruşturma başlattığı 21 teşebbüs şöyle;

        Kurumun soruşturma açtığı teşebbüsler şöyle sıralandı: Kast Ajansları Derneği, Abdullah Bulut Menajerlik İletişim Dan. Ltd. Şti., Asiye Değirmenci Menajerlik ve Film Yapım Ltd. Şti., Black Listt Menajerlik Halkla İlişkiler ve Org. Hiz. Tic. Ltd. Şti., Cemile Yaprak Atış, Deniz Tüney Tanıtım Turizm Halkla İlişkiler ve Pazarlama Ltd. Şti., Erberk Kast Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti., Icon Talent Org. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti., ID İletişim Danışmanlık AŞ, Kahraman Özden Talent Management, Nimet Atasoy AŞ, People Fotomodel Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti., Perama Görsel Sanatlar Org. Yapım ve Tic. Ltd. Şti., Persona Sanat İletişim Hiz. Ltd. Şti., Renda Güner Film Yapım Tanıtım Hiz. Tic. Ltd. Şti., Sökmen Ajans Reklamcılık ve Turizm Ltd. Şti., Şogen Film Müzik Prd. Org. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Talento Menajerlik Tic. Ltd. Şti., TB Sanatsal Yetenek Yön. Ve Dan. Ltd. Şti, Vodvil Prodüksiyon ve Menajerlik Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. ve Yüzdeyüz Oyunculuk Seslendirme Prodüksiyon Ltd. Şti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ayşe Barım
        #Oyuncu menajerleri
        #serenay sarıkaya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz
        İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi
        İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi
        'Tırnakçı' çetesi! Turistleri soyup göbek attılar!
        'Tırnakçı' çetesi! Turistleri soyup göbek attılar!
        Facia bir anda geldi! İki gencin ölüm anı kamerada!
        Facia bir anda geldi! İki gencin ölüm anı kamerada!
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        Tekelleşme iddiaları çoğalıyor
        Tekelleşme iddiaları çoğalıyor
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        Dikkat! Karı koca çifti öldüren ihmal!
        Dikkat! Karı koca çifti öldüren ihmal!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Otopsi sonucu bekleniyor! Kumpir öldürdü iddiası!
        Otopsi sonucu bekleniyor! Kumpir öldürdü iddiası!
        Selim İleri'ye veda
        Selim İleri'ye veda
        Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!
        Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        Paşa'nın duruşu!
        Paşa'nın duruşu!
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz