Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanı yaşanırken, lider Galatasaray ile en yakın rakibi Fenerbahçe arasında 6 puanlık fark bulunuyor. Zirve yarışının nefes kestiği Süper Lig'de şampiyonluk oranları yeniden güncellendi. İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları...
Giriş: 27.01.2025 - 16:19 Güncelleme: 27.01.2025 - 16:19
1
ADANA DEMİRSPOR - 3000
2
HATAYSPOR - 3000
3
KAYSERİSPOR - 3000
4
BODRUM FK - 3000
5
ÇAYKUR RİZESPOR - 3000
6
ANTALYASPOR - 3000
7
SİVASSPOR - 3000
8
KONYASPOR - 3000
9
KASIMPAŞA - 3000
10
ALANYASPOR - 2000
11
GAZİANTEP FK - 2000
12
TRABZONSPOR - 1000
13
BAŞAKŞEHİR - 1000
14
GÖZTEPE - 500
15
EYÜPSPOR - 500
16
BEŞİKTAŞ - 300
17
SAMSUNSPOR - 120
18
FENERBAHÇE - 3.30