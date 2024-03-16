Ancelotti'den Arda Güler yorumu: "Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir"

Karşılaşmanın en iyisi olan ve iki gol atan Vinicius'un ise "sonucu belirleyen bir futbolcu" olduğunu söyleyen Ancelotti, "Her alanda etkili bir futbolcu. Farklılık yaratıyor. Üzerinde çok baskı var, kendini biraz daha kontrol etmeli. Ama fazla söze gerek yok, olağanüstü bir maç oynadı. 19 yaşında olup da kendine bu kadar güvenen bir oyuncu hiç görmedim." değerlendirmesinde bulundu.