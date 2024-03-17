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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i! - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i!

        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Galatasaray, ligin geride kalan 29 maçlık bölümünde 25 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 78 puan topladı. Kasımpaşa ise 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 43 puan topladı. Peki Kasımpaşa - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.03.2024 - 10:26 Güncelleme: 17.03.2024 - 10:26
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        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

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        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

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        Galatasaray, ligin geride kalan 29 maçlık bölümünde 25 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 78 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

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        Kasımpaşa ise 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 43 puan toplayarak 5. sırada yer aldı.

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        İki takım arasında RAMS Park'ta oynanan son müsabakadan Galatasaray, 2-1 galip ayrılmıştı.

        6

        GALATASARAY'DA EKSİKLER

        Galatasaray'da iki oyuncunun sakatlık sebebiyle forma giymeme ihtimali bulunuyor.

        Hafta içi takımla beraber antrenmana çıkmayan Davinson Sanchez ve Serge Aurier'in sakatlıkları nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosunda olması beklenmiyor.

        7

        40. RANDEVU

        Kasımpaşa ile Galatasaray, Süper Lig'de 40. kez karşılaşacak.

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        İki ekip arasında geride kalan 39 lig maçından 25'ini Galatasaray kazandı, 7 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 7 kez galip geldi.

        Galatasaray'ın 77 golüne, Kasımpaşa 39 golle yanıt verdi.

        9

        İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i:

        10

        Muslera

        11

        Kaan Ayhan

        12

        Nelsson

        13

        Berkan Kutlu

        14

        Derick Köhn

        15

        Torreira

        16

        Kerem Demirbay

        17

        Diries Mertens

        18

        Barış Alper Yılmaz

        19

        Kerem Aktürkoğlu

        20

        Icardi

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