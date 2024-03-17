Türk sanat müziği sanatçısı Nesrin Sipahi’nin hayatını kaybettiği sosyal medyada bir anda yayıldı. Sipahi'nin yakınları ve hayranları büyük üzüntü yaşarken gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıktı.

Nesrin Sipahi'nin menajeri Zeynep Göktürk, bir açıklama yaptı; “Şu an Nesrin hanım ile birlikteyiz. Bu yalan haber nereden çıktı, şok içindeyiz. Nesrin hanım gayet sağlıklı. Bugün de yeni yaptığı düetle ilgili bir toplantısı var. Yakında şarkısı piyasaya çıkacak” dedi.

Nesrin Sipahi, 2017'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nde Musiki alanında ödüle layık görülmüştü. Sipahi'ye ödülünü; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etmişti.

Bunun üzerine, haberi sosyal medyada ilk kullanan kişi; “Vefat eden sanatçımız Nesrin Sipahi değil, Türk sanat müziği sanatçısı Nesrin Ersipahi’dir. İsimlerin yakın olmasından dolayı, maalesef ki editör arkadaşlarımız bir karışıklık yaşamış” dedi.