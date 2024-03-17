Bazı cinayet vakalarında, katil zanlısı yakalanmamak veya izlerin kendisine ulaşılmaması için binbir türlü oyunlar oynar. Planlar yapar ve o planları hep uygulamaya çalışır. O katil zanlısına göre oynadığı bu oyun veya yaptığı bu planlar profesyoneldir ve hiçbir zaman yakalanmayacağını düşünür. Katilin tek düşünemediği veya hesaplayamadığı şey, karşısında her zaman ondan bir adım önde olabilecek bir cinayet dedektifinin olmasıdır. Her zaman katilin bu kirli oyunlarını çözecek bir cinayet uzmanı vardır. İşte bu olaylara benzer iki cinayet 1992 yılında Diyarbakır’da işlendi.

“ABLAMA ULAŞAMIYORUM”

Diyarbakır’da kış aylarında pek kar yağmaz ama havasıyla kar soğukluğunu yaşayan bir şehirdir. Kışı atlatan Diyarbakır’da serin bir ilkbahar gününde polise gelen bir ihbar ilçe ekiplerini harekete geçirdi. Adana’dan aradığını söyleyen bir kişi Diyarbakır’da ikamet eden ablasına ulaşamadığını söyleyerek endişelerini dile getirdi. Polis ekipleri, bahsedilen kadının evde olup olmadığını öğrenmek için verilen adrese doğru yola çıktı.

Emekli cinayet uzmanı Hasan Dinç REKLAM GÖRÜNTÜ TÜYLER ÜRPERTTİ Söz konusu adreste kapıyı çalan polis, içeriden bir ses alamadı. Bunun üzerine çilingir çağrılarak kapının açılması kararı verildi. Açılan kapıdan içeri giren polis ekipleri, kısa süre içinde tüyler ürperten olayla karşılaştı. Ulaşılamayan kadın ve çocuğunun cansız bedeni kanlar içinde yerde yatıyordu. “KAPIDA ZORLAMA YOKTU” Kısa bir süre sonra Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası’nın telsiz kanalı yoğunlaştı. Haber merkezinden Asayiş Şube Müdürüne ve Cinayet Masası amirine bilgi verilerek görevli ekibin hemen olay yerine gidilmesi istendi. O gün görevli cinayet ekibi Hasan Dinç ve arkadaşlarıydı. Cinayet Uzmanı Hasan Dinç, Eskişehir'den Diyarbakır'a tayin edilmişti. Olay yerine giden cinayet ekibi incelemelere başladı. Emekli cinayet uzmanı Hasan Dinç o anları şöyle anlattı: “İçeri girdiğimizde o manzarayı gördük. Kadın ve çocuğu bıçaklanarak öldürülmüştü. Kapıda bir zorlama var mıydı? Ona baktık ancak kapıda bir zorlama yoktu? Kadın evli mi boşanmış mı? Kimi var kimi yok hepsini tabi ki incelemeye alacaktık."

REKLAM HIRSIZLIKLAR YAŞANIYORDU Maktul kadın eşinden boşanmış biriydi. Evde yapılan incelemede, kapıda zorlama yoktu ama evde bir aranma olduğu belliydi. Ev dağınıktı. Bir süre sonra kadının ziynet eşyalarının alındığı öğrenildi. O dönem hırsızlık olaylarında bir artış vardı. Katil bir hırsız olabilir miydi? Ya da katil tanıdık mıydı? Tabi tüm bunların cevabı, cinayet uzmanı Hasan Dinç ve ekip arkadaşlarının yapacağı çalışma sonrası ortaya çıkacaktı. YAKINLARININ İFADELERİ ALINDI Kadını tanıyan komşuları ve akrabalarının ifadeleri tek tek alındı. Soruşturmayı derinleştirdiklerini anlatan emekli cinayet uzmanı Hasan Dinç, o dönem teknolojinin çok kısıtlı olduğu dönemler olduğunu belirterek, “Biz tabi ablasına ulaşamayan ve telefon açan kişiyi de mercek altına aldık. Gerçekten Adana’da mıydı? Bu kişi de cenazeye gelince alıp dinledik. Bize Adana’da çalıştığını ve ablasını kaç kez aradığını ulaşamayınca polise haber verdiğini söyledi. Biz bu kardeşi olsun başka yakınları olsun her dinlediğimizde karşımızdaki kişinin hal ve hareketlerini mutlaka inceleriz. Bu bizim önceliklerimizden biridir. Çünkü kişinin hal ve hareketleri bize bazen önemli fikirler verir. O zamanlar cep telefonları yoktu. Sözde ev telefonunu aramış. Bir yandan o çevrenin hırsızlarını araştırmaya başladık. Bir yandan bu kardeşi mercek altına aldık” dedi.

REKLAM BİR CİNAYET VAKASI DAHA Bu olay araştırılırken, Diyarbakır’ın farklı sokaklarında yeni suçlar işleniyordu. Havalar ısınmaya başlanmıştı. Bazen sıcaktan pencerelerin açık kaldığı oluyordu. Gece yarısı polise gelen bir ihbar cinayet masası ekiplerini bir kez daha hareketlendirdi. O gece yine Hasan Dinç ve ekibi nöbetteydi. Hasan Dinç ve ekibi bir kişinin bıçaklandığı bilgisi üzerine çok acil verilen adrese doğru hareket etmeye başladı. Cinayet dedektifleri verilen adrese geldiklerinde sokaktaki çığlıklar arasından, öldürülen kişinin cansız bedenin olduğu noktaya ulaştı. Öldürülen kişi bir hastanede memur olarak çalışan biriydi. ŞOKE EDEN İDDİALAR Öldürülen kişi, kilo sorunu olan biriydi. Cesedi sokakta bulundu ama olay evde başlamıştı. Cinayet uzmanı Hasan Dinç, bu vakanın ilginç bir olay olduğunu belirterek “Ceset sokaktaydı ancak olay evin içinde başlanmıştı. Yeni evli biriydi. Genç bir arkadaşımızdı. Diyarbakır’a yeni tayin edilmişti. Tabii önce eşini dinledik. Eşi bize, evde uyudukları sırada bir ses üzerine kalkan kocasının evde bir hırsızla karşılaştığını söyledi. 'Onunla kavga etti. Hırsız eşimi bıçakladı. Eşim hırsızın peşinden koştu sokakta öldü' dedi. Bu doğru muydu? Elbette bunun doğru olup olmadığını çözmek bizim işimiz olacaktı." şeklinde konuştu. REKLAM SEVGİLİSİNİ EVE ALDI İDDİASI Diyarbakır’da önce anne ve kız çocuğu öldürülmüştü. Evde altınlar alınmıştı. Bu olayın katili hırsız olabilirdi. Bu olay araştırılırken, çok uzak olmayan bir başka bölgede, yine bir hırsızlık iddiası ve yine bir cinayet vakası vardı. Bu iki cinayet birbirleriyle bağlantılı mıydı? Gerçekten katil hırsız mıydı? Araştırmalar devam ediyordu. Öldürülen genç memurun akrabalarının iddialarına göre, güzel olan gelinleri kocasını sevgilisiyle aldatıyordu. Ve gece yarısı eve aldığı kişi hırsız değil sevgilisiydi. Cinayet uzmanı Dinç, yaşananları şöyle anlattı: “Ailenin iddiası tabii bu yöndeydi. Biz bir tanık bulduk şöyle, karşı evde oturan kişi, dairenin içinde o gece katil zanlısını görmüş. Tabii yüzünü görmemiş ama içeride dolaşan birini gördüğünü anlattı bize. Bu kişinin anlatımlarına göre eve giren kişi bir hırsız profilini andırıyordu. Bizdeki izlenim o oldu.”