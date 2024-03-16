Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar

Habertürk TV'de Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yeşilkaya ile Habertürk TV Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklamalar.

Bakan Uraloğlu'nun sorulara verdiği yanıtlardan öne çıkan satır başlıkları şöyle:

Türkiye'de bizim sorumluluğumuzda yaklaşık 14 bin kilometre demiryolu ağı var. Bunların ulusal olanları biz yapıyoruz. Şehir içi olanları da büyükşehir veya il belediyesi yapar. Şu anda 14 ilde bu anlamda bitirdiğimiz, devam eden ve yapımına başlayacağımız projeler var. Yetkisini bakanlık olarak biz almışız. Burada keşke bu süreçte şu tartışmaları yapmıyor olsaydık. Hizmete odaklanmış olsaydık. Belediyeler bizden talep ederler şehir içindeki, sadece şehire hizmet edecek, ulusal ağa bağlantısı olmayan sistemleri talep eder, Cumhurbaşkanımız uygun görürse sorumluluğumuza alır daha sonra ilgili belediyelere devrederiz. Burada şunun altını çizmek istiyorum. Konuşulan İstanbul. Halbuki bizim Kocaeli, Sakarya, Konya, Bursa'da var. İzmir'de var. Buralarda bir tartışma yok. Bunlar Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı metrolar.

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"BU NOKTADA TÜRKİYE'DE OTORİTE BİZİZ"

Samsun, Trabzon, Erzurum, Erzincan planlanan. Gaziantep'te, Kayseri'de bitirdik. Tamamen bizim uhdemizde. Bu noktada Türkiye'de otorite biziz. Bütün raylı sistemlerde otorite biziz. Gerçekten herkesin iyi bildiği işler vardır. Kanun bu görevi bizim bakanlığa verdi. Bunların planlanması görevini bize verdi. İBB veya diğer belediyeler raylı sistem hattı hayata geçirecekleri zaman bize proje hazırlarlar, onayı bizden alıp, yapımına geçerlerse. Belediye talep ederse Bakanlık, Cumhurbaşkanımıza sunar, o da onaylarsa biz yaparız. Biz projeyi onayladığımıza göre o doğru projedir. 'Bu nereden çıktı' deme hakkımız yok. Bütçesini planlama noktasında bazı düşüncelerimiz olabilir ama şu ana kadar belediyelerin bizden talep edip de almadığımız yok.

"İSTANBUL'UN 1000 KM. METROYA İHTİYACI VAR"

Bu çalışmaları biz yapıyoruz. İstanbul'un aklaşık 1004 kilometre metroya ihtiyacı var. Halihazırda 350 kilometre. Devam edenleri ilave edersek 400 diyelim. Bize 600 kilometre lazım. Süreci doğru idare edebilirsek 10 yıllık dönemde bunu yapabiliriz diye düşünüyoruz.

147 kilometresini Ulaştırma Bakanlığı olarak biz hayata geçirdik. 2019'u baz alıyorsak. 232.9 kilometre faal olandı. Kimin yaptığına bakmaksızın bu kadar metro vardı. 12 Mart'a geldiğimiz 349 kilometreyi telaffuz etmiştik. Yaklaşık 110-120 kilometre civarında metro yapıldı. Bakanlık 67.8 kilometreyi İstanbul'da bitirdik. İBB'ye önceki AK Parti yönetimi 5 metro hattı teslim etti.

"METRO ÇALIŞMALARINDA DURMA OLMADI"

İmamoğlu göreve başladığında metro hatlarında test sürüşleri yapılıyordu. Sayın İmamoğlu'nun sıfırdan başlayıp bitirip teslim ettiği proje yok. Burada 8.1 kilometrelik bir hak var İBB tarafından. Öncesinde 39.2 kilometrelik bir hak var. Ekrem Bey geldiğinde metro inşaatlarında genel bir durma yok. Teknik olarak durma olabilir. Yeraltındasınız üstteki yapılara zarar vermemeniz gerekir, bazen durmanız gerekir. Ama genel bir durma olmadı. Bazılarında isim değişikliği yapılarak ya da kilometre artırarak yapılan projeler var. Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattı. Önce projeyi tanıtmışız. Allah rahmet etsin, Kadir Topbaş tanıtmış. Haziran ayında ihalesi yapılmış. Sonra temel atılmış. Mart'ta araç sürüş testini yapmışız. 2019 seçimlerine gelmişiz. İBB 6 Aralık'ta şantiyede inceleme yapmış, belli bölümün açılışı yapılmış. En sonunda finansman desteğiyle ilgili kredi anlaşması oldu. Ağustos 2023'te tamamı açıldı. Burada yüzde 89 önceki yönetim yaptı. Yüzde 11'i de İBB yaptı. Rumeli-Hisarüstü-Aşiyan, 2002 Ekim ayında açılışı yapıldı. Yarısı Ekrem İmamoğlu döneminde yapıldı. İkitelli-Ataköy Metro Hattı, 2019'da yerel seçimler olmuş. Yüzde 48'ini gerçekleştirmişiz.

"BİZ YAPALIM DEDİK, İBB REDDETTİ"

Çekmeköy-Sultanbeyli-Sarıgazi-Yenidoğan hattında 'burayı siz yapamayacaksanız biz yapalım' demişiz. 15 gün sonra gelen cevapta ileriye yönelik yapılacağıyla ilgili reddedilip, bize devredilmemiş. Ne kadar zaman kaybetmişiz. 4 yıl kaybetmişiz. 2022'den 2024'e kadar bir çalışma olmadı. 2 yıl sonra yeniden buranın inşaatına başladılar.

"BAŞAKŞEHİR ÇAM SAKURA HASTANESİ'Nİ BİZE DEVRETTİLER"

Başakşehir-Çam Sakura Hastanesi hattı. Ne karayolu ne demiryolu ulaşımı var. Biz bakanlık olarak hem karayolunu devraldık. İBB yapmadı. Bize kanunun verdiği yetkide karayolları olarak belediyeye sormadan alabiliyoruz. Ama raylı sistemlerde bu yetki yok. Görev belediyenin, kanun ona vermiş. Eğer isterse bize geçebilir. Burada biz sormuştuk. Yapamayacaklarını beyan edince devralıyoruz. 2023'ün Nisan ayında bunu açtık.

"KAYNARCA-PENDİK-TUZLA HATTI DURMAMALIYDI"

Kaynarca-Pendik-Tuzla metro hattı yeniden ihale edildi. Burada bir miktar duruldu, yaklaşık 1 yıl sonra yeniden başladı. 1. bölümün ihalesi yapıldı, 5.1 kilometrelik. Bakanlık devredilmesini istedi. Belediye bize devredilmesini reddetti. Burası hâlihazırda devam ediyor. Devam eden 5,1 kilometrelik kesimi, henüz bitmedi. Burası da bize göre önemli hattı, durmaması gerekirdi.

"İSTANBUL'A 600 KM DAHA METRO HATTI YAPILMALI"

İstanbul'da şu anda 600 kilometre daha yapılması gerekir. Bunu 10 yılda ancak bitirebiliriz. Doğru organize olursak, doğru finansman bulursak. 10 yılda bitirilirse daha yaşanabilir olacaktır. Mutlaka yer altından metrolara inmeliyiz. İstanbul'un bir kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Kentsel dönüşüm yapılırken yeni arterlerin ya da mevcut olanların kapasitesinin mutlaka artırılması gerekir. Esas çözüm metrolardır.

İSTANBUL'UN TRAFİĞİ AZALABİLİR Mİ?

Kağıthane-Gayrettepe-İstanbul Havalimanı 30 dakika. 32 dakika olmaz. Bindiğiniz zaman 30 dakikada gidersiniz. Dakikadır o, sapmaz. Saniyeler sapar. Biz metroları yaptığımız zaman siz bileceksiniz Gayrettepe'den bindiğinizde İstanbul Havalimanı'nda 30 dakikada olacaksınız. Bunu yaptığımız zaman genel anlamdaki dertlerimiz çözülmüş olacak.

"2025'İN SONUNDA BİTİRECEĞİZ"

Arnavutköy'e kadar olan 14 kilometresini bitirdik. Onu önümüzdeki hafta geri kalan 17 kilometresini muhtemelen 1 sene sonra bitireceğiz. Bizim şu anda konuştuğumuz metro hatlarının tamamı çift hat. Birisi giderken diğeri gelebiliyor. Altunizade-Çamlıca-Bosna Bulvarı ise tek hattır. Orada yolculuk kapasitesi karşılanacak durumdadır. Muhtemelen 2025'in sonunda bitireceğiz.

"ESENBOĞA HATTI ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE HAYATA GEÇECEK"

Bizim şu anda İstanbul'da, yetkimizde olan 2 tane. İstanbul Havalimanı-Halkalı'nın 14 km.lik kesimini açacağız. Bir de Altunizade-Çamlıca hattı. Başka bir raylı sistem projemiz yok. Talep gelirse elbette değerlendireceğiz. Ankara'da Esenboğa Havalamına'na bir metro hattı var. Muhtemelen önümüzdeki süreçte onu hayata geçireceğiz. Bursa'da ve Konya'da devam eden var. Trabzon'da, Erzincan'da bir tane düşünüyoruz.

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