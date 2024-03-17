Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kastamonu ve Sinop çevreleri, Kahramanmaraş, Antalya’nın iç ve batı kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği kaydedildi.

Ayrıca İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. REKLAM İstanbul Güneşli 15° Ankara Kısmen Güneşli 14° İzmir Bulutlu 19° Antalya Kısmen Güneşli 18° Trabzon Yağmurlu 11° Bursa Parçalı bulutlu 13° Adana Kısmen Güneşli 21° Diyarbakır Yağmurlu 16° Gaziantep Kısmen Güneşli 15° Ağrı Kısmen Güneşli 7° Güneydoğu Anadolu’da da toz taşınımı bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesinin, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği ön görülüyor.