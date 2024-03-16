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        Haberler Dünya Son dakika: ABD'de silahlı saldırı

        Son dakika haberi ABD'de silahlı saldırı

        ABD'nin Philadelphia kentinde meydana gelen silahlı saldırıda üç kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2024 - 20:12 Güncelleme: 16.03.2024 - 20:18
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        ABD'de silahlı saldırı
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        ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde yaşanan silahlı saldırıda üç kişi yaşamını yitirdi.

        Yetkililer, saldırının ardından insanları evlerinde kalması için uyardı.

        Middletown kasabası polisi, komşu Falls kasabasında silahlı saldırılar meydana geldiğini bildirirken, silahlı saldırıların "hedef gözetilerek mi yoksa rastgele mi" yapıldığının henüz bilinmediği belirtildi.

        Kentte yapılması planlanan Aziz Patrick Günü geçit töreni iptal edildi.

        Ayrıntılar geliyor...

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