"VAR MÜDAHALESİ GEREKSİZ"

Deniz Çoban: "Oyuncunun öne düşmesi benim kafamı karıştırmadı. Hücum oyuncusunun yaptıklarına bakarsak yanlış yere gideriz. Bir oyuncu, topa doğru hareketlenen bir oyuncuyu böyle düşürüyorsa bu penaltıdır. VAR karışmalı mıydı? Bir standardımız olmalı. Bundan 3-4 yıl önce 'formanın uzadığını gördüğün zaman çağır' demişlerdi. Etkiye mi bakacağız, görüntüye mi bilmiyoruz. Benim kafam karışık bu konuda. VAR'dan bağımsız ben bu pozisyona penaltı diyorum. Ancak bir açı bana çok şey anlatıyor, tutuyor ve bırakıyor. Buna baktıktan sonra ben buna sürekli bir çekme demem. Bu pozisyon bir penaltı bence ancak VAR karışmalı mı? Bir şey diyemiyorum."

Bülent Yıldırım: "Bu açık ve tartışmasız bir penaltı mı? Bence hayır. Etkili bir çekme mi? Tartışılır. Kanıt var mı? Evet, forma uzuyor. Hakem kendisi görüp verse saygı duyacağız ancak VAR'ın bunu yapmasına gerek yok. Buradaki VAR müdahalesinin tartışmalı ve gereksiz olduğunu düşünüyorum."