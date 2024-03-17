Trio ekibinden Beşiktaş - Antalyaspor yorumları
beIN Sports ekranlarında yayınlanan Trio programında, Beşiktaş - Antalyaspor maçındaki tartışmalı pozisyonlar değerlendirildi. İşte Bahattin Duran, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım'ın yorumları...
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Bitexen Antalyaspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, üst üste üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
Beşiktaş'ın uzatma dakikalarının sonunda kazandığı penaltı vuruşunu Milot Rashica gol çevirdi ancak gol geçerli sayılmadı. Rashica'nın kullandığı köşe vuruşu sonrasında Antalyasporlu Naldo'nun topa elle temasının ardından maçın hakemi VAR incelemesi sonrasında penaltıya hükmetti. Topun başına geçen Rashica penaltı vuruşunu ağlara gönderdi ancak meşin yuvarlağa tek vuruşu yapamayıp iki ayağıyla temas ettiği gerekçesiyle gol iptal edildi.
"PENALTI KARARI DOĞRU"
beIN Sports ekranlarında yayınlanan Trio programında, Beşiktaş - Antalyaspor maçındaki tartışmalı pozisyonlar değerlendirildi.
90+5. dakikada Beşiktaş'ın kazandığı penaltı
Bahattin Duran: "Naldo elle oynadı. Mert çok iyi yükseldi. Arkadaşına basarak yükselseydi bu bir ihlal olurdu. Naldo'nun kolları doğal konumda değil, açık. Arkası dönük olsa bile kol açık, penaltı doğru karar."
"SIÇRAMA DOĞAL DEĞİL"
Deniz Çoban: "Penaltı bu."
Bülent Yıldırım: "Bu sıçrama bana çok doğal gelmedi. Temas noktası doğru, kollar doğal konumda değil. Penaltı kararı doğru."
"TOPA İKİ KEZ TEMAS EDİYOR"
90+11. dakikada Rashica'nın geçersiz sayılan penaltı vuruşu
Deniz Çoban: "İleriye doğru hareket eden top, tekrar oyuncuya temas ediyor. Bu bir endirekt serbest vuruştur. Hakemi bu kararı sahada verdiği için kutluyorum. Bütün oyuncular hakemin etrafında, buna sarı kart veremiyorsanız bir daha hiçbir şeye sarı kart veremezsiniz. Oyunu bitiriş şeklini de kimse anlayamadı, bunu çok iyi anlatmalısınız."
"TOP YÖN DEĞİŞTİRİYOR"
Bahattin Duran: "Karar doğru, her iki ayağıyla birlikte topla oynuyor. Bir ayağı, sonra kaydıktan sonra diğer ayağına da top temas ediyor. Bazı açılardan direkt gitmiş gibi görünüyor ancak Rashica iki defa topa dokunuyor. Top yön değiştiriyor. Kramponun ucuna temas ediyor."
"YÜZDE YÜZ DOĞRU BİR KARAR"
Bülent Yıldırım: "Yüzde yüz doğru bir karar. Gol iptalinde hiçbir problem yok. Zaten gol verilseydi de VAR iptal ederdi."
İşte maçtaki diğer tartışmalı pozisyonlar
35. dakika Antalyaspor'un kazandığı penaltı
Bahattin Duran: "Pozisyon yok, topun nereye geleceği belli değil, Gedson tutmuş ve formasından çekmiş. Bunu hakem görüp penaltı verse kesinlik kabul ederim. Çünkü formayı tutup uzatmış. Hakem görmedi ancak müdahalenin etkisi ne? VAR için şunu söylüyorum; oyuncu öne düştüğü için VAR müdahalesi ile ilgili kafamda soru işareti var. Pozisyon penaltı ama soru işaretinin sebebi Antalyasporlu oyuncu. Formanın bu kadar uzadığını gören VAR hakemi de çağırır yani. 2 hafta önce Beşiktaş'a benzer pozisyonda penaltı verilmeyince taraftarlarda soru işaretleri oluşuyor."
"VAR MÜDAHALESİ GEREKSİZ"
Deniz Çoban: "Oyuncunun öne düşmesi benim kafamı karıştırmadı. Hücum oyuncusunun yaptıklarına bakarsak yanlış yere gideriz. Bir oyuncu, topa doğru hareketlenen bir oyuncuyu böyle düşürüyorsa bu penaltıdır. VAR karışmalı mıydı? Bir standardımız olmalı. Bundan 3-4 yıl önce 'formanın uzadığını gördüğün zaman çağır' demişlerdi. Etkiye mi bakacağız, görüntüye mi bilmiyoruz. Benim kafam karışık bu konuda. VAR'dan bağımsız ben bu pozisyona penaltı diyorum. Ancak bir açı bana çok şey anlatıyor, tutuyor ve bırakıyor. Buna baktıktan sonra ben buna sürekli bir çekme demem. Bu pozisyon bir penaltı bence ancak VAR karışmalı mı? Bir şey diyemiyorum."
Bülent Yıldırım: "Bu açık ve tartışmasız bir penaltı mı? Bence hayır. Etkili bir çekme mi? Tartışılır. Kanıt var mı? Evet, forma uzuyor. Hakem kendisi görüp verse saygı duyacağız ancak VAR'ın bunu yapmasına gerek yok. Buradaki VAR müdahalesinin tartışmalı ve gereksiz olduğunu düşünüyorum."