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        Haberler Sağlık Ramazanda Sağlıklı Yaşam Ramazan'da oruç tutarak kilo vermek mümkün mü? Tok tutarken gün içinde enerji verecek ideal iftar ve sahur nasıl olmalı?

        Ramazan'da kilo vermek isteyenler dikkat: Oruç tutarak kilo vermek mümkün mü? İftar için sağlıklı öneriler!

        Ramazan ayının gelişiyle beraber oruç tutanların beslenme alışkanlıklarında ciddi anlamda değişiklik meydana geliyor. Bu değişim kimi zaman kişilerin kilo almasına sebep olabilir. Bu yüzden Ramazan'ı kilo almadan ya da kilo kaybı yaşayarak geçirmek isteyenlerin bazı noktalara dikkat etmesi gerekiyor. İşte, oruç tutarken zayıflamak isteyenler için sağlıklı öneriler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2024 - 16:34 Güncelleme: 17.03.2024 - 16:34
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        Ramazan ayı yanlış beslenme alışkanlıklarımızdan arınabilmek için iyi bir fırsattır. Bu fırsatı doğru değerlendirenler Ramazan sürecinde kilo kaybı yaşayabilir. İftar menülerini bu doğrultuda hazırlamak isteyenler ve nasıl kilo vereceğini merak edenler için Ramazan'da kilo verme yollarını derledik. İşte detaylar...

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        ORUÇ TUTARAK KİLO VERMEK MÜMKÜN MÜ?

        Kilo kaybı genellikle kalori alımını azaltmayla ilişkilidir. Oruç tutmak, kişinin belirli bir zaman diliminde azalan kalori alımına neden olabilir. Bununla birlikte, oruç tutarken dengeli ve besleyici yiyecekleri seçmek, vücudun ihtiyaç duyduğu besin maddelerini almasını sağlamak önemlidir.

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        Ramazan ayında oruç tutarken, aşırıya kaçmadan sağlıklı ve dengeli bir diyetle birlikte düzenli fiziksel aktiviteyi sürdürmek, kilo kontrolüne ve genel sağlığın korunmasına yardımcı olabilir. Ancak, herkesin vücut yapısı ve sağlık durumu farklı olduğundan, kilo verme sürecindeki etkiler kişiden kişiye değişebilir.

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        UZUN SÜRELİ AÇLIK YAĞ YAKMANIZA YARDIMCI OLABİLİR

        Uzun süreli açlık veya oruç tutma, bazı insanlar için yağ yakımını teşvik edebilir. Bu süreçte, vücut enerji ihtiyacını karşılamak için depo yağlarından ve bazen kas dokusundan da enerji elde eder. Özellikle insülin seviyelerinin düşmesiyle birlikte, vücut yağ depolarından enerji sağlamak için yağ yakma süreci başlar.

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        Uzun süreli açlık veya oruç tutmanın herkes için uygun olmadığını ve bazı riskleri olabileceğini unutmamak önemlidir. Uzun süreli açlık, enerji seviyelerinde düşüşe, baş ağrılarına, halsizliğe ve hatta bazı durumlarda beslenme bozukluklarına yol açabilir. Ayrıca, uzun süreli açlık, vücudunuzun ihtiyacı olan besin maddelerini almasını engelleyebilir ve sağlık sorunlarına neden olabilir.

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        İDEAL SAHUR NASIL YAPILMALI?

        İdeal sahur ve iftar, tokluk hissi verecek ve vücudunuzun gün boyunca ihtiyacı olan enerjiyi sağlayacak şekilde dengeli bir öğün olmalıdır. Sahurda bunları tüketmek hem sağlıklı kilo vermenize hem de gün boyunca enerji seviyenizi stabil tutmanıza yardımcı olabilir:

        Protein: Sağlam bir protein kaynağı, tokluk hissinin korunmasına ve kas dokusunun korunmasına yardımcı olur. Örneğin, yumurta, yoğurt, peynir, tavuk, balık veya baklagiller gibi gıdaları t

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        Lifli gıdalar: Lifli gıdalar sindirimi yavaşlatır ve tokluk hissi sağlar. Lif açısından zengin yiyecekler, tam tahıllar (tam buğday ekmek, yulaf ezmesi), sebzeler ve meyvelerdir.

        Sağlıklı yağlar: Sağlıklı yağlar, enerji sağlar ve yağda çözünen vitaminlerin emilimini destekler. Avokado, zeytinyağı, badem, ceviz gibi yağlı tohumlar ve balık gibi omega-3 yağ asitleri içeren yiyecekler iyi birer seçenektir.

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        Sahurda aşırı şekerli yiyecekler tüketmek, kan şekeri seviyelerinde dalgalanmalara ve daha erken acıkmanıza neden olabilir. Bu nedenle, şeker içeriği yüksek gıdalardan kaçınmak önemlidir.

        #ramazan
        #İftar
        #Sahur
        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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