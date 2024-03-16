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        Çağdaş Bodrum Spor - Pınar Karşıyaka: 97-98

        SALON:Muğla MenteşeHAKEMLER: Yener Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Nazlı Çisil GüngörÇAĞDAŞ BODRUM SPOR: Artis 21, Warren 31, Alibegovic 14, Ahmet Düverioğlu 6, Johnson 5, Can Uğur Öğüt, Moore 9, Fatih Cantitiz 11, Erkan VeyseloğluPINAR KARŞIYAKA: Jaylon Brown 8, Furkan Haltalı, Martin 31, Vitto Brown 25, Kenan Sipahi 3, Carey 2, McCollum 26, Deniz Kılıçlı 3, Thomas Akyazılı, Mert Celep1'İNCİ PERİYOT: 27-27İLK YARI: 44-523'ÜNCÜ PERİYOT: 61-71BEŞ FAUL: 39.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 20:41 Güncelleme: 16.03.2024 - 20:45
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        Çağdaş Bodrum Spor - Pınar Karşıyaka: 97-98
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        SALON:Muğla Menteşe

        HAKEMLER: Yener Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Nazlı Çisil Güngör

        ÇAĞDAŞ BODRUM SPOR: Artis 21, Warren 31, Alibegovic 14, Ahmet Düverioğlu 6, Johnson 5, Can Uğur Öğüt, Moore 9, Fatih Cantitiz 11, Erkan Veyseloğlu

        PINAR KARŞIYAKA: Jaylon Brown 8, Furkan Haltalı, Martin 31, Vitto Brown 25, Kenan Sipahi 3, Carey 2, McCollum 26, Deniz Kılıçlı 3, Thomas Akyazılı, Mert Celep

        1'İNCİ PERİYOT: 27-27

        İLK YARI: 44-52

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-71

        BEŞ FAUL: 39.53 Alibegovic, 39.28 Fatih (Çağdaş Bodrum), 26.31 Carey (Pınar Karşıyaka)

        Çağdaş Bodrum Spor, Basketbol Süper Ligi 23'üncü hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka’ya evinde 98-97 mağlup oldu. Bu sonuçla Karşıyaka 16’ncı galibiyetini, Bodrum ekibi 16’ncı mağlubiyetini aldı.

        Maçın ilk periyodu 27-27 eşitlikle sona ererken, Karşıyaka soyunma odasına 8 sayı önde girdi: 44-52. Konuk ekip üçüncü çeyreği 71-61 üstün tamamladı. Final periyoduna 10-0’lık seriyle başlayıp öne geçen Bodrum temsilcisi son saniyelerde üst üste 3 sayılık basketler bulmasına rağmen parkeden mağlup ayrıldı: 97-98.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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