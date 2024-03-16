Çağdaş Bodrum Spor - Pınar Karşıyaka: 97-98
SALON:Muğla MenteşeHAKEMLER: Yener Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Nazlı Çisil GüngörÇAĞDAŞ BODRUM SPOR: Artis 21, Warren 31, Alibegovic 14, Ahmet Düverioğlu 6, Johnson 5, Can Uğur Öğüt, Moore 9, Fatih Cantitiz 11, Erkan VeyseloğluPINAR KARŞIYAKA: Jaylon Brown 8, Furkan Haltalı, Martin 31, Vitto Brown 25, Kenan Sipahi 3, Carey 2, McCollum 26, Deniz Kılıçlı 3, Thomas Akyazılı, Mert Celep1'İNCİ PERİYOT: 27-27İLK YARI: 44-523'ÜNCÜ PERİYOT: 61-71BEŞ FAUL: 39.
SALON:Muğla Menteşe
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Nazlı Çisil Güngör
ÇAĞDAŞ BODRUM SPOR: Artis 21, Warren 31, Alibegovic 14, Ahmet Düverioğlu 6, Johnson 5, Can Uğur Öğüt, Moore 9, Fatih Cantitiz 11, Erkan Veyseloğlu
PINAR KARŞIYAKA: Jaylon Brown 8, Furkan Haltalı, Martin 31, Vitto Brown 25, Kenan Sipahi 3, Carey 2, McCollum 26, Deniz Kılıçlı 3, Thomas Akyazılı, Mert Celep
1'İNCİ PERİYOT: 27-27
İLK YARI: 44-52
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-71
BEŞ FAUL: 39.53 Alibegovic, 39.28 Fatih (Çağdaş Bodrum), 26.31 Carey (Pınar Karşıyaka)
Çağdaş Bodrum Spor, Basketbol Süper Ligi 23'üncü hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka’ya evinde 98-97 mağlup oldu. Bu sonuçla Karşıyaka 16’ncı galibiyetini, Bodrum ekibi 16’ncı mağlubiyetini aldı.
Maçın ilk periyodu 27-27 eşitlikle sona ererken, Karşıyaka soyunma odasına 8 sayı önde girdi: 44-52. Konuk ekip üçüncü çeyreği 71-61 üstün tamamladı. Final periyoduna 10-0’lık seriyle başlayıp öne geçen Bodrum temsilcisi son saniyelerde üst üste 3 sayılık basketler bulmasına rağmen parkeden mağlup ayrıldı: 97-98.
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