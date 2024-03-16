Çağdaş Bodrum Spor - Pınar Karşıyaka: 97-98

Çağdaş Bodrum Spor, Basketbol Süper Ligi 23'üncü hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka’ya evinde 98-97 mağlup oldu. Bu sonuçla Karşıyaka 16’ncı galibiyetini, Bodrum ekibi 16’ncı mağlubiyetini aldı.

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