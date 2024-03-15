Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ceyda Düvenci aşık oldu: Yeni sevgilisi radyo programcısı Güçlü Mete - Son dakika magazin haberleri

        Ceyda Düvenci âşık oldu

        Geçtiğimiz yıl Bülent Şakrak'tan boşanan Ceyda Düvenci'nin, radyo programcısı Güçlü Mete ile bir aşka yelken açtığı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 18:42 Güncelleme: 15.03.2024 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2015'te nikâh masasına oturan ve Ali adında bir çocukları bulunan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, geçtiğimiz yıl temmuz ayında boşanmıştı.

        2

        Habertürk'ün edindiği bilgilere göre; ünlü oyuncu, ayrılıktan 8 ay sonra yeni bir aşka yelken açtı.

        3

        Ceyda Düvenci'nin, radyo programcısı Güçlü Mete ile aşk yaşadığı öğrenildi.

        4

        Ceyda Düvenci, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda; "Büyük konuşmak istemem, bir daha evleneceğimi zannetmiyorum ama aşk tabii ki mümkün hâlâ… 46 yaşındayım tabii ki tekrar aşık olacağım. Hayatın içinde aşkı her yerden bulabilen bir kadınım. Dinlediğim müzikte, okuduğum kitapta izlediğim film de… Aşk benim için çok bütünsel bir duygu illa yol arkadaşına, hayat arkadaşını hissettiğin bir duygu değil ama o da olacak. 'Bir daha aşık olmam' gibi bir duygum yok, kimsenin de olmasın. 'Artık bitti unumuzu eledik, eleğimizi astık olmasın' 70 yaşında bile aşık olabilir insan. Birlikte yaşlanacağı birinin olması kadar güzel bir şey var mı? Kimse yalnız kalmasın" demişti.

        #ceyda düvenci
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deste deste paralarla bu oyun kirlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deste deste paralarla bu oyun kirlendi
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
        Biden'dan İsrail'i eleştiren ABD'li senatöre destek
        Biden'dan İsrail'i eleştiren ABD'li senatöre destek
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Özür dilendi
        Özür dilendi
        Türkiye'yi sarsan kazada baba adli kontrolle serbest kaldı!
        Türkiye'yi sarsan kazada baba adli kontrolle serbest kaldı!
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        "Yurt dışından" haberi yokmuş!
        "Yurt dışından" haberi yokmuş!
        Havalimanında bekleyen İranlı akademisyenle ilgili yeni gelişme!
        Havalimanında bekleyen İranlı akademisyenle ilgili yeni gelişme!
        Bitcoin'de sert düşüş
        Bitcoin'de sert düşüş
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        Okyanusu boydan boya geçti... Büyük ödülü kazandırdı
        Okyanusu boydan boya geçti... Büyük ödülü kazandırdı
        Çağın hastalığı sizde de olabilir! Belirtileri neler?
        Çağın hastalığı sizde de olabilir! Belirtileri neler?
        Her yaş aralığı için uyku süresi farklı!
        Her yaş aralığı için uyku süresi farklı!
        Çölde aşk başkadır
        Çölde aşk başkadır
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası