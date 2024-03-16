Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı kadrosu netleşiyor

Galatasaray, bu sezon ligde geride kalan 29 haftada 25 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, sadece 1 kez mağlup oldu. Söz konusu bu 29 karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, rakip fileleri 64 kez havalandırırken, kalesinde de ise 17 gol gördü.