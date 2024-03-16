Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.828,70 %-0,62
        DOLAR 32,1156 %-0,10
        EURO 35,0062 %-0,25
        ALTIN 2.227,09 %-0,35
        FAİZ 48,39 %-0,04
        GÜMÜŞ GRAM 26,04 %1,48
        BITCOIN 68.941,00 %1,59
        GBP/TRY 40,9347 %-0,41
        EUR/USD 1,0888 %0,05
        BRENT 85,34 %-0,09
        ÇEYREK ALTIN 3.641,29 %-0,35
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Soru cevap Yıllık izin hesabı nasıl yapılır? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Yıllık izin hesabı nasıl yapılır?

        Yıllık izne hak kazanabilmek için en az bir yıl çalışma şartı aranıyor. Ertesi yılın iznine hak kazanabilmek için yeniden bir yıllık sürenin dolması gerekir. Süreyi doldurmadan emekli olan veya işten ayrılanlar son yıl için izin parası alamazlar. Peki emekli olurken veya işten ayrılırken izin hakkı konusunda nelere dikkat etmeli? Ahmet Kıvanç, Habertürk okurlarının sorularını yanıtladı?

        Giriş: 16.03.2024 - 09:34 Güncelleme: 16.03.2024 - 09:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        ABONE OL
        ABONE OL

        YILLIK İZİN HAKKININ BAŞLAMA TARİHİ NASIL HESAPLANIR?

        26.02.2024 tarihinde emekli oldum. Geçmiş yıllardan kalan 86 gün izin hakkım vardı. Bu yıl da 26 Şubat’a kadar 12 gün izin kullandım. Şirket kullanmadığım izinlerin parasını öderken, işyerinde çalışmaya 1998 Mayıs ayında başlamış olduğumdan, “2024 iznini hak etmediniz” diyerek kalan izinlerimden düşüp 74 gün izin parası ödedi. Yapılan işlem doğru mudur? (Murat A.)

        29 Mart 2002 tarihinde işe başladım, 24 Mart 2023 tarihinde EYT kapsamında emeklilik için işten çıkışım yapıldı. 25 Mart tarihinde tekrar aynı işyerinde emekli olarak işe başladım, geçmiş alacaklarım ödendi. İşten çıkış tarihi 24 Mart olduğu için son yıla ait izin hakkı 29 Mart’ta doğacağı gerekçesiyle verilmedi. Beş günle bir yıllık izin hakkımı kaybetmişim. Bu son iznimi alma hakkım var mıdır? (İsmi saklı)

        REKLAM

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Yıllık izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçinin aynı işverene ait işyerlerinde çalıştığı süreler birleştirilir. Bir yıllık süre içinde işçinin işe devamının kesilmesi halinde bu boşlukları karşılayacak kadar hizmet süresi eklenir. Böylece işçinin izin hakkını elde etmesi için gereken bir yıllık hizmet süresinin bitiş tarihi gelecek hizmet yılına aktarılır.

        Bir sonraki yıla ait izin hakları için geçmesi gereken bir yıllık süre, bir önceki izin hakkının doğduğu günden başlayarak hesaplanır.

        İzne hak ediş tarihi hesaplanırken işçinin örneğin ihbar süresinin üzerine 6 haftayı aşan süreyle rapor kullanarak devamsızlık yaptığı süreler düşülür. Ancak, İş Kanunu’nun 55’inci maddesinde sayılan devamsızlık halleri yıllık izin bakımından “çalışılmış” gibi sayılır. Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller şunlardır:

        REKLAM

        İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler (ihbar süresi + 6 haftaya kadar),

        Kadın işçilerin doğumdan önce ve sonraki 16 haftalık analık izni süreleri,

        Muvazzaf askerlik dışında işçinin manevra veya herhangi bir kanundan dolayı görevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler (90 güne kadar),

        İşyerinde yangın, bakım – onarım vs gibi zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın 15 günü,

        Hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri,

        Kanuna göre verilmiş mazeret izinleri,

        Yıllık ücretli izin süreleri.

        Buna göre, Mayıs 1998 girişli iseniz ve yıllık izin hesabı bakımından çalışmamış sayılan günleriniz yok ise yeni izin hakkınız Mayıs 2024’te başlar. Bu durumda işverenin yaptığı izin hesabı doğrudur.

        İsmi saklı okurumuz ile ilgili işverenin yaptığı işlem de hukuken doğrudur ancak hakkaniyetli değildir. EYT uygulaması sırasında emekli olup yeniden aynı işyerinde çalışanların işten çıkış / giriş tarihlerini genellikle işverenleri belirledi. İşten çıkış tarihinin 24 Mart olması ile 31 Mart olması arasında emekli aylığına hak kazanma bakımından bir fark olmayacaktı. Her iki durumda da 1 Nisan’dan geçerli olarak aylık bağlanacaktı. Ancak, şu durumda geriye dönük bir hak iddia edemezsiniz.

        REKLAM

        Emekli olurken veya işten ayrılırken son yıla ait kullanılmayan izin parasına hak kazanabilmek için işe başlama tarihine dikkat edilmelidir. Aksi takdirde okurlarımızınki gibi mağduriyetlerin yaşanması kaçınılmaz olacaktır.

        18 YAŞ ÖNCESİ ÇALIŞMALAR HİZMET SÜRESİNE SAYILIR MI?

        22.07.1983 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 05.01.1999 ve toplam prim günüm 6178 gün. SSK’lıyım. e-Devlet’te prim günü bilgilerimin hemen altında bir uyarı notu var, daha önce yoktu. “1981 yılından itibaren SSK girişlerinde 18 yaşından itibaren hizmet yılı sayılır” ibaresi yazıyor. Ben 16 yaşında ilk sigortalı olarak çalışmaya başladım, elimde fotoğraflı ilk sigorta giriş kartım var. Prim ödemesi sayılıyor ama hizmet yılımın ilk 2 yılı sayılmıyor. Sorum şu: yakın zamanda çıraklık kanunu çıkarsa, bu sayılmayan 2 hizmet yılını borçlanarak sayılmasını sağlayabilir miyim? Ne zaman emekli olabilirim? (Arif U.)

        SSK’ya tabi olanların 18 yaş öncesi sigortalı çalışmaları prim günlerine sayılır. Sigortalılık süresi ise 18 yaşının doldurulduğu tarihte başlar. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayan SSK’lı kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranıyor. Sigorta girişinizin olduğu tarihte 16 yaşında olduğunuza göre, 25 yıllık sigortalılık süresi 22 Temmuz 2001 tarihinde başlar.

        REKLAM

        Prim gününüzü tamamlamış bulunuyorsunuz. Bundan sonra hiç çalışmasanız bile 25 yıllık sigortalılık süresini 22 Temmuz 2026 tarihinde tamamlayarak, 43 yaşında emekli olacaksınız.

        Çıraklık ve staj sigortasına ilişkin bir kanun çalışması şu an için bulunmuyor.

        ÖLEN ÇOCUĞUN ANNE BABASINA ÖLÜM AYLIĞI NASIL BAĞLANIR?

        Oğlum 2002 yılında bir iş kazasında vefat etti. O zaman ben çalıştığım için ne bana ne de eşime maaş bağlandı. 2018 yılında emekli oldum. SGK’ya müracaat etsem bana oğlumun iş kazası nedeniyle ölümünden dolayı maaş bağlanır mı? (Abdullah G.)

        İş kazası veya herhangi bir sebeple ölen çocukların anne babalarına aylık bağlanmasının koşulları ölüm tarihine göre değişiyor. 6 Ağustos 2003 tarihinden önce ölen çocuklardan dolayı anne babasına aylık bağlanabilmesi için geçimlerinin ölen çocuk tarafından sağlanması şartı aranıyor.

        1 Ekim 2008 tarihi ve sonrasında ölen çocuklardan dolayı anne babaya aylık bağlanabilmesi için ise diğer çocuklardan hak kazanılan dışında SGK’dan gelir veya aylık bağlanmamış olması; anne ve babanın her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması gerekir. Ayrıca, ölen çocuğun hak sahibi eş ve çocuklarından artan hisse bulunması şartı aranır. Artan hisse varsa, ana ve babaya toplam yüzde 25 oranında aylık bağlanır. Ana ve babanın 65 yaşın üstünde olması halinde ise artan hisseye bakılmaksızın yine muhtaç olma kriterine uymak şartıyla toplam yüzde 25 oranında aylık bağlanır.

        Oğlunuz 2002 yılında vefat ettiğine göre, hayatta iken geçiminizi oğlunuz sağlamıyor ise SGK’dan aylık bağlatamazsınız.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #iş kazası
        #ana babaya aylık
        #izin parası
        #yıllık izin
        #18 yaş öncesi sigorta
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        100 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı! Gardırobun üzerinde yakalandı!
        100 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı! Gardırobun üzerinde yakalandı!
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Icardi'nin haftaları geldi!
        Icardi'nin haftaları geldi!
        17 yaşındaki firari T.C.'nin babası Bülent Cihantimur'un savcılık ifadesi!
        17 yaşındaki firari T.C.'nin babası Bülent Cihantimur'un savcılık ifadesi!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
        Dünyanın en eski dövmeleri Anadolulu Ötzi'ye ait!
        Dünyanın en eski dövmeleri Anadolulu Ötzi'ye ait!
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Settar Tanrıöğen'den güzel haber
        Settar Tanrıöğen'den güzel haber
        Orban: Macaristan'ın özgürlüğü için Brüksel'i ele geçirmekten başka seçeneğimiz yok
        Orban: Macaristan'ın özgürlüğü için Brüksel'i ele geçirmekten başka seçeneğimiz yok
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede yağış var!
        Ayaydın'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ayaydın'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cemil Tugay'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cemil Tugay'dan Habertürk'e açıklamalar
        Akciğerler için 18 uzman önerisi! Küften kaçının, bisiklete binin!
        Akciğerler için 18 uzman önerisi! Küften kaçının, bisiklete binin!
        Masa tenisi topu kadar! Guinness rekoru kırdı
        Masa tenisi topu kadar! Guinness rekoru kırdı
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        Olympiakos'u tanıyalım
        Olympiakos'u tanıyalım
        Sakal-ı Şerif 100 yıl sonra ziyarete açıldı
        Sakal-ı Şerif 100 yıl sonra ziyarete açıldı
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        Çölde aşk başkadır
        Çölde aşk başkadır