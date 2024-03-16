Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:Menteşe
Hakemler:Yener Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Nazlı Çisil Güngör
Çağdaş Bodrumspor: Artis 21, Can Uğur Öğüt, Warren 31, Alibegovic 14, Fatih Cantitiz 11, Melih Kurtay, Erkan Veyseloğlu, Moore 9, Ahmet Düverioğlu 6, Johnson 5
Pınar Karşıyaka: Jaylon Brown 8, Carey 2, McCollum 26, Furkan Haltalı, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı 3, Martin 31, Vitto Brown 25, Mert Celep, Kenan Sipahi 3
1. Periyot: 27-27
Devre: 44-52
3. Periyot: 61-71
MUĞLA
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.