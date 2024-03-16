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        TGF Türkiye Golf Turu'nun 4. ayak müsabakaları Bodrum'da başladı

        Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Bodrum ilçesinde düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 4. ayak müsabakaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 14:39 Güncelleme: 16.03.2024 - 14:39
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        TGF Türkiye Golf Turu'nun 4. ayak müsabakaları Bodrum'da başladı
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        Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Bodrum ilçesinde düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 4. ayak müsabakaları başladı.

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde yer alan Regnum Golf&Country Kulübü'nde gerçekleştirilen turnuvaya 11 golf kulübünden 31 sporcu katılıyor.

        Turun 4. ayağı yarın oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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