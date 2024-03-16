TGF Türkiye Golf Turu'nun 4. ayak müsabakaları Bodrum'da başladı
Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Bodrum ilçesinde düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 4. ayak müsabakaları başladı.
Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Bodrum ilçesinde düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 4. ayak müsabakaları başladı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yer alan Regnum Golf&Country Kulübü'nde gerçekleştirilen turnuvaya 11 golf kulübünden 31 sporcu katılıyor.
Turun 4. ayağı yarın oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.
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