Serenay Sarıkaya, Tokyo gezisinde
Serenay Sarıkaya, Seul'den sonra rotasını Tokyo'ya çevirdi. Sarıkaya, gece - gündüz demeden gezdiği Tokyo'dan sevgilerini gönderdi
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya SHOW TV'de yayınlanan 'Aile'nin final yapmasından sonra yorgunluğunu Uzak Doğu'da atıyor.
Serenay Sarıkaya için Seul'den sonra rotasını Tokyo'ya çevirdi.
31 yaşındaki Serenay Sarıkaya, Seul'den sonra Tokyo'nun da altını üstüne getirdi.
Serenay Sarıkaya gündüz için; beyaz bir tişört, kot bir pantolun ve dökümlü bir mont tercih etti.
Gece için ise; fermuarlı kapüşon, siyah ispanyol paça ve güneş gözlük tercihlerinde bulundu.