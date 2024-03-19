İzmir'in Menderes ilçesinde 30 Haziran 2023'te, Özcan Özer yönetimindeki otomobil, şerit ihlali yaparak ilerleyen Y.İ.K. (19) idaresindeki hafif ticari aracın çarpması sonucu kontrolden çıkıp refüjü aşmış ve karşı yönden gelen minibüsle çarpışmıştı. Kazada sürücün Özcan Özer, eşi Sibel Özer, oğlu Ali Alperen Özer, Özcan Özer'in ablası Şengül Akbaş ile minibüsteki yolcu Mustafa Kemal Karaca ölmüş, araçlardaki 20 kişi de yaralanmıştı.

İddianamede, olaya ilişkin düzenlenen kaza tespit tutanağı ve bilirkişi raporuna göre kazanın oluşumunda hafif ticari araç sürücüsü olan sanık Y.İ.K'nin "asli kusurlu" olduğu, diğer araç sürücülerinin kusurunun bulunmadığına yer verildi.

Sürücü Y.İ.K'nin savunmasına yer verilen iddianamede, sanığın, "sağ şeritte seyir halinde iken önündeki servis aracını sollamak için sinyalini yaktığını, sola geçtikten sonra önündeki aracı ilk önce görmediğini, aracı gördükten sonra panik yaptığını ve hemen sağ şeride geçtiğini" söylediği belirtildi.

"KORKTUĞUM İÇİN OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTIM"

Direksiyon hakimiyetin kaybettiğini savunan Y.İ.K. ifadesinde şunları kaydetti: "Araç sağdaki bariyerlere çarptı, çarpmanın etkisiyle tekrar sol şeride doğru gitmeye başladı. Ben soldaki araca çarpmamak için direksiyonu tam sağa kırdım. Buna rağmen kullandığım araç, diğer araca yandan çarptı. Sollamaya çıktığım sırada aracımın hızı hatırladığım kadarıyla 70-80 kilometre civarındaydı. Korktuğum için olay yerinden hızlıca uzaklaştım.

"MAKAS ATARAK ARAÇ KULLANMADIM"

Sonra kazayı yakınlarıma haber verdim. Avukatım ile jandarma karakoluna müracaatta bulundum. Ben kesinlikle makas atarak araç kullanmadım. Böyle bir kazaya sebep olduğum için pişmanım." Cumhuriyet savcısının olaya ilişkin değerlendirmesinde ise olay, bilirkişi raporu ve kaza tespit tutanakları ile birlikte ele alındı.

İDDİNAMEDE KAZA ŞÖYLE YER ALDI

Değerlendirmede şu ifadelere yer verildi: "Şüphelinin sağ şeritte önünde seyir halindeki beyaz renkli kapalı kasa kamyoneti geçmek için hızını artırarak sola doğru manevra yaptığı, kamyoneti geçtikten sonra tekrar sağ şeride geçmek için direksiyonu sağa doğru kırdığı esnada kullanmış olduğu aracın direksiyon hakimiyetini kaybettiğinden aracın sağa doğru savrulduğu, aracın sağ arka çamurluk kısmi ile yolun sağındaki demir bariyerlere çarptığı, aracı toparlamak için direksiyonu sola doğru kırması ile aracın sol şeride doğru yöneldiği görülmektedir.

5 KİŞİNİN CANI İÇİN 22.5 YIL İSTENDİ

Bu sırada aynı istikamette ve sol şerit üzerinde seyir halindeki aracın sağ ön kısmına çarptığı, Özcan Özer'in idaresindeki aracın yolun karşı şeridine geçtiği ve Torbalı'dan İzmir istikametine seyir halindeki minibüse çarparak kazanın gerçekleştiği, şüphelinin sevk ve idaresinde bulunan aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kişilerin ölmesine veya yaralanmasına istememesine rağmen diğer araçlarda bulunan kişilerin ölmesine veya yaralanmasına neden olduğu hususunda dava açmaya yeterli somut delil elde edilmiştir."

25 HAZİRAN'DA YARGILANACAK

İddianamede, sanık Y.İ.K'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22.5 yıla kadar hapsi talep edildi. Sanık, 25 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.