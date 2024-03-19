Daha önce internet üzerinden bu tarz bir alışverişim yapmadığını dile getiren İili, "İlanda ürünler toplam 12 bin liraydı.11 bin lira indirim yaptı. Satıcı sandığım kişi bana sürekli 'Güle güle kullanın', 'Hayırlı olsun', 'Hiç pişman olmayacaksınız', 'Kiminin parası kiminin duası' gibi şeyler yazdı. Bana samimi geldiği için inandım. Toplamda 3 kere 11 bin lira olmak üzere toplam 33 bin lira havale yaptım. Param gitti. Dolandırıldığımı anladıktan sonra iletişime geçmeye çalıştım. İademin gelmediğini ve ne olduğunu sordum; cevap gelmedi. Tekrar tekrar arayıp, yazdım. Ulaşamadım çünkü engellemişler beni. Ben dolandırıldığımı anladıktan sonra bu tür ilanlar dikkatimi çekti. Bu tarz birçok ilan daha gördüm. Sürekli olarak aynı tarz, bir aile resmi koyuyorlar. Kendilerini aileymiş gibi gösteriyorlar. O şekilde kendilerine güven sağlıyorlar. Benim satıcı sandığım kişi de 'Ev sahibi yurtdışında yaşıyor, evini sattı, eşyalarını da satmamı istedi, ben de o yüzden ilgileniyorum' dedi. Bana bu şekilde anlattı durumu. Ben de bu eşyalar adama bedava kaldı, o yüzden de ucuza satıyor diye düşündüm. Kendi mantık çerçevemde bu bana olabilecek bir şey gibi mantıklı geldi. Kimse bu tarz kişilere inanmasın. Çünkü bu ilanlardan birçok var. Ben şu an Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden geliyorum. Orada ifade verdim, şikayetçi oldum. Benim gibi dolandırılan yüzlerce insan olduğunu söylediler. Böyle insanlara kimse inanmasın" şeklinde konuştu.