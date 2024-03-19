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        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, üniversite öğrencileriyle buluştu:

        Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması"nda öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 11:20 Güncelleme: 19.03.2024 - 11:20
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        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, üniversite öğrencileriyle buluştu:
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        Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması"nda öğrencilerle bir araya geldi.

        Ayaydın, Öğrenci Sarayı'ndaki etkinlikte yaptığı konuşmada, Muğla'da yaşayan vatandaşların belediye hizmetlerinden yeterince faydalanamadığını gördüğünü, bunun üzerine elini taşın altına koyma kararı aldığını ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu anlattı.

        Seçildiği takdirde Muğla'da bugüne kadar yapılmayan işleri yapıp sorunları çözeceğini belirten Ayaydın, "Kentte kreşler yapacağız. Yaşlı bakım ve huzurevleri yapacağım. Ben en çok öğrenci kardeşlerimi seviyorum ve onlar için çok önemli projelerim var." dedi.

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin kuruluşu sürecinde YÖK'te görev aldığını ve üniversitenin kuruluşunda imzasının bulunduğunu kaydeden Ayaydın, öğrencilere yönelik projeleri olduğunu, onlar için dinlenme, beslenme ve rekreasyon alanları oluşturacaklarını ifade etti.

        - "Göreve geldiğimde üniversite ile şehri bütünleştireceğim"

        Üniversite öğrencileri ile her fırsatta birlikte olacağını ve onların hayatını kolaylaştırmak için hazırladığı projeleri öncelikle uygulayacağına belirten Ayaydın, şöyle konuştu:

        "Kampüs alanından şehir merkezine hafif raylı sistem kurarak öğrencilere ulaşımı ücretsiz yapacağız. Mevcut taşıma sisteminde kullanılan minibüslerde şu an için uygulanan yüzde 50 indirim var. Nisan ayından itibaren geri kalan yüzde 50 kısmı ben ödeyeceğim ve ücretsiz taşıyacağız. Üniversite öğrencisi kardeşlerimin yemek bedelinin yüzde 80'lik kısmını karşılayarak onların beslenmelerine katkı sağlamak istiyorum. Onunla ilgili de bir proje hazırlıyoruz. Kampüste 24 saat ücretsiz internet kullanımı için çalışma yapıyoruz. Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel faaliyetlerden uzak olduğunu görüyorum. Kent merkezi ile kampüs arasında bir kopukluk var. Göreve geldiğimde üniversite ile şehri bütünleştireceğim. Yapacağımız tüm sosyal ve kültürel etkinliklerimizde öğrencilerimiz olacak. "

        Şehir merkezinde gerçekleşecek her türlü sosyal ve kültürel etkinliğe üniversite öğrencilerini ücretsiz taşıyarak kentin sanatın merkezi haline gelmesini sağlayacaklarını dile getiren Ayaydın, yeni sinema ve tiyatro salonları da kuracaklarını bildirdi.

        - "Maddi durumu iyi olmayan belirli sayıdaki öğrenciye de burs vereceğiz"

        Üniversite öğrencilerinin barınma sorununu tamamen ortadan kaldırmak için proje hazırladıklarını aktaran Ayaydın, "Öğrencilerin barınma sorununu tamamen ortadan kaldırmak için Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yaptığı yurtların yanı sıra bizler de belediye olarak yapacağımız yurtlara öğrencilerimizi yerleştirerek yüzde 75 indirimle barınma sorununu tamamen ortadan kaldıracağız. Maddi durumu iyi olmayan belirli sayıdaki öğrenciye de burs vereceğiz." dedi.

        Ayaydın, Menteşe, Bodrum ve Fethiye'ye UEFA kriterlerinde 3 modern stat; Marmaris, Bodrum ve yine Menteşe'ye spor salonları, Fethiye'ye de kapalı yüzme havuzu yapılacağını, halı sahası olmayan mahallede bırakmayacağını kaydetti.

        Ayaydın, konuşmasının ardından üniversite öğrencilerinin sorularını da yanıtladı.

        Rakiplerinin hiçbir projesi olmadığı için şehirde algı yaratmak adına "AK Parti adayı kazanırsa kadınların mayolu denize girmesini yasaklayacak, içkili yerler kapatılacak, ruhsat vermeyecek" gibi söylemlerde bulunduğunu belirten Ayaydın, özel hayata müdahalenin asla söz konusu olmayacağını, kendisinin de 25 yıldır Bodrum'da yaşadığını, AK Parti hükümetinin kimsenin yaşantısına müdahale etmediğini, kendisinin de özgürlükçü bir insan olduğunu dile getirdi.

        Muğla'nın ilçelerine yönelik 72 proje ile belediye başkanlığı yarışına girdiğini belirten Ayaydın, rakip adayların proje üretmek yerine Atatürk ve Cumhuriyet üzerinden siyaset yapmaya çalıştığını söyledi.

        Ayaydın, "Emin olun ben onlardan çok daha fazla Atatürkçüyüm, çok daha fazla Cumhuriyet'in temel değerlerine saygılıyım ama hiçbir zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin arkasına ve Cumhuriyetimizin isminin arkasına sığınmıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği 'Vatanını en çok seven görevini en iyi yapan kişidir' sözünü yapıyorum. Onun yolundan gidiyoruz. Ben seçildiğimde halkın belediye hizmetinden daha fazla yararlanmasını sağlayacağım." ifadelerini kullandı.

        Ayaydın, konuşmasının ardından günün anısına öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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