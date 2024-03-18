Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü

        Muğla ve ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 14:47 Güncelleme: 18.03.2024 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla ve ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Fethiye ilçesindeki Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törende, anıta çelenklerin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Namık Ünal, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Öğrencilerin şiir okumasının ardından, Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi’nde şehitleri anma programı düzenledi.

        Programda, protokol üyeleri tarafından Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ziyaret edildi.

        - Bodrum

        Belediye Meydanı'nda düzenlenen törene Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şube Başkanı Hasan Külcü ile gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Tören, askerlerin saygı atışı ile sona erdi.

        - Dalaman

        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Günün anlam ve önemine yönelik konuşmanın ardından şehitlikler ziyaret edildi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Kaymakam Mesut Yakuta, Garnizon Komutanı Hava Silah Sistem Albay Halil Gökçe, Belediye Başkanvekili Mehmet Madenci, Dalaman Muharipler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Çetin, şehit aileleri, gaziler, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Pompalı' ile 4 kişiyi vurdu! Bıçakla 4 kişiyi yaraladı! 16 yaşındaki dehşet!
        'Pompalı' ile 4 kişiyi vurdu! Bıçakla 4 kişiyi yaraladı! 16 yaşındaki dehşet!
        Baba katili kardeşler konuştu
        Baba katili kardeşler konuştu
        Infantino: Kabul edilemez
        Infantino: Kabul edilemez
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Sınır hattında kuş uçurtmuyorlar! "Sınır Tugayları" Habertürk'te
        Sınır hattında kuş uçurtmuyorlar! "Sınır Tugayları" Habertürk'te
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Milyarder isim 'vites' kurbanı oldu
        Milyarder isim 'vites' kurbanı oldu
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında
        Kan donduran not bıraktılar! "Ceset aşağıda!"
        Kan donduran not bıraktılar! "Ceset aşağıda!"
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        "Çanakkale geçilmez!"
        "Çanakkale geçilmez!"
        "Durdurun futbolu inecek var"
        "Durdurun futbolu inecek var"
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        Çanakkale Savaşları'nda askerler mermere kazımış!
        Çanakkale Savaşları'nda askerler mermere kazımış!
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        7 milyon ev sahibine önemli uyarı
        7 milyon ev sahibine önemli uyarı

        Benzer Haberler

        Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 6 zanlı tutukland...
        Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 6 zanlı tutukland...
        Fethiyespor yenilgiyi unuttu
        Fethiyespor yenilgiyi unuttu
        Bodrum FK'nın galibiyet hasreti bitmedi
        Bodrum FK'nın galibiyet hasreti bitmedi
        Bodrum açıklarında 92 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum açıklarında 92 düzensiz göçmen yakalandı
        12. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları sona erdi
        12. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları sona erdi
        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası