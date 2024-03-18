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        Haberler Dünya Güney Kore: Kim Jong-un'un kızının "Kuzey'in halefi" olma ihtimali göz ardı edilemez

        Güney Kore: Kim Jong-un'un kızının "Kuzey'in halefi" olma ihtimali göz ardı edilemez

        Kuzey Kore lideri Kim'in geçtiğimiz günlerde kızıyla askeri tatbikatları izlemesinin ardından Güney Kore'den açıklama geldi. Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kim Jong-un'un kızı Kim Ju-ae'nin, babasının "halefi" olma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini belirtti

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 14:22 Güncelleme: 18.03.2024 - 14:22
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        Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Koo Byoung-sam, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kızı Kim Ju-ae'nin, babasının "halefi" olma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

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        Yonhap'ın haberine göre Bakanlık Sözcüsü Koo Byoung-sam, günlük basın toplantısında, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) Kim'in, kızıyla çiftlik ziyaretine ilişkin haberini değerlendirdi.

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        KCNA'nın, Kim Ju-ae'yi nitelerken kullandığı ifadenin değiştiğine işaret eden Koo, haberde Kim Jong-un ile kızı için "rehberlik eden büyük kişiler" ifadesinin kullanıldığını belirtti.

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        Koo, bu ifadenin "Kuzey'in liderlerini" nitelerken kullanıldığını savunarak "Kuzey Kore'nin resmi medyasında kullanılan ifadelere ve protokol seviyesine bakılırsa Kim Ju-ae'nin (Kuzey'in) halefi olması ihtimali göz ardı edilemez." dedi.

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        Kuzey Kore liderinin kızı Kim Ju-ae, Kasım 2022'den bu yana çok sayıda askeri etkinliğe katıldı.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #kuzey kore
        #güney kore
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