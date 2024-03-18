Fethiyespor yenilgiyi unuttu
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde bu maçla küme düşmeyi matematiksel olarak garantileyen Uşakspor'u 4-0 mağlup eden Fethiyespor, yenilmezlik serisini 8 haftaya taşıdı.
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde bu maçla küme düşmeyi matematiksel olarak garantileyen Uşakspor'u 4-0 mağlup eden Fethiyespor, yenilmezlik serisini 8 haftaya taşıdı. Grupta daha önce takımı 3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e taşıyan Teknik Direktör Selahaddin Dinçel, göreve geldikten sonra son 8 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bu sonuçlarla bileği hiç bükülmeyen Fethiyespor, puanını 39'a çıkardı. Muğla ekibi son haftalardaki çıkışıyla alt sıralarla bağını tamamen kopardı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.