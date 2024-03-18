Fethiyespor yenilgiyi unuttu

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde bu maçla küme düşmeyi matematiksel olarak garantileyen Uşakspor'u 4-0 mağlup eden Fethiyespor, yenilmezlik serisini 8 haftaya taşıdı. Grupta daha önce takımı 3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e taşıyan Teknik Direktör Selahaddin Dinçel, göreve geldikten sonra son 8 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bu sonuçlarla bileği hiç bükülmeyen Fethiyespor, puanını 39'a çıkardı. Muğla ekibi son haftalardaki çıkışıyla alt sıralarla bağını tamamen kopardı.