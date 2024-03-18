Cinayetten 12 yıl yatıp çıktı! 12 kurşunla öldürdü!

Antalya'da olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. Memleketi Adana'dan 6 ay önce dönen Necmettin But (49), daha önce aynı apartmanda oturduğu ve husumet yaşadığı Ayhan Haydar Fidanboy'u (61) aracından indiği sırada tabanca ile vurdu.

12 KURŞUNLA HAYATINI KAYBETTİ Öldürülen Ayhan Haydar Fidanboy, 61 yaşında ve 4 çocuk babasıydı. DHA'da yer alan habere göre şüpheli motosikletle kaçarken, vücuduna 12 kurşun isabet eden Fidanboy, ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybetti.

CİNAYETTEN KAYDI VARMIŞ 49 yaşındaki Necmettin But, polis tarafından aranıyor. Cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, But'un ruhsatsız silah bulundurma ve cinayetten kaydı olduğu öğrenildi.

"EVDEN ÇIKARTILMIŞ 5-6 AY SONRA GERİ GELMİŞ" 4 çocuk babası Ayhan Haydar Fidanboy'un ölüm haberini alınca Hatay'dan Antalya'ya gelen Ömer Fidansoy, "Bu kişi ağabeyim ile aynı apartmanda oturuyordu. Aralarında bir tartışma oldu ve evden çıkartıldı. Sonrasında memleketi Adana'ya gitti. 5-6 ay kaldıktan sonra tekrar Alanya'ya gelmiş.

"KURŞUNLARDAN 2'Sİ BAŞINA GELMİŞ" Dün akşam da ağabeyim arabasından indiği esnada tabancayla ateş edip, yaralıyor. Ağabeyim hastaneye kaldırıldığı esnada hayatını kaybetti. Vücuduna 12 kurşun isabet ettiği söylendi. Bunların 2'si başına gelmiş.