Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Cinayetten 12 yıl yatıp çıktı! 12 kurşunla öldürdü!

        Cinayetten 12 yıl yatıp çıktı! 12 kurşunla öldürdü!

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, 49 yaşındaki Necmettin But, husumet yaşadığı 4 çocuk babası 61 yaşındaki Ayhan Haydar Fidanboy'u aracından indiği sırada 12 kurşunla öldürüp, kaçtı. Katil zanlısı But'un daha önce de cinayetten 12 yıl hapis yattığı öğrenildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 08:36 Güncelleme: 18.03.2024 - 08:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cinayetten 12 yıl yatıp çıktı! 12 kurşunla öldürdü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'da olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. Memleketi Adana'dan 6 ay önce dönen Necmettin But (49), daha önce aynı apartmanda oturduğu ve husumet yaşadığı Ayhan Haydar Fidanboy'u (61) aracından indiği sırada tabanca ile vurdu.

        12 KURŞUNLA HAYATINI KAYBETTİ

        Öldürülen Ayhan Haydar Fidanboy, 61 yaşında ve 4 çocuk babasıydı.
        Öldürülen Ayhan Haydar Fidanboy, 61 yaşında ve 4 çocuk babasıydı.

        DHA'da yer alan habere göre şüpheli motosikletle kaçarken, vücuduna 12 kurşun isabet eden Fidanboy, ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybetti.

        CİNAYETTEN KAYDI VARMIŞ

        49 yaşındaki Necmettin But, polis tarafından aranıyor.
        49 yaşındaki Necmettin But, polis tarafından aranıyor.

        Cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, But'un ruhsatsız silah bulundurma ve cinayetten kaydı olduğu öğrenildi.

        "EVDEN ÇIKARTILMIŞ 5-6 AY SONRA GERİ GELMİŞ"

        4 çocuk babası Ayhan Haydar Fidanboy'un ölüm haberini alınca Hatay'dan Antalya'ya gelen Ömer Fidansoy, "Bu kişi ağabeyim ile aynı apartmanda oturuyordu. Aralarında bir tartışma oldu ve evden çıkartıldı. Sonrasında memleketi Adana'ya gitti. 5-6 ay kaldıktan sonra tekrar Alanya'ya gelmiş.

        "KURŞUNLARDAN 2'Sİ BAŞINA GELMİŞ"

        Dün akşam da ağabeyim arabasından indiği esnada tabancayla ateş edip, yaralıyor. Ağabeyim hastaneye kaldırıldığı esnada hayatını kaybetti. Vücuduna 12 kurşun isabet ettiği söylendi. Bunların 2'si başına gelmiş.

        "CİNAYETTEN 12 YIL YATIP ÇIKMIŞ"

        Ağabeyimi öldüren kişi, daha önce de cinayet suçundan tutuklanmış ve 12 yıl cezaevinde kalmış" dedi. Otopsi sonrası Ömer Fidanboy'a teslim edilen cenaze, defin için Antakya'ya götürülecek. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Antalya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        7 aylık evli olan Gülhan'ı sokakta öldürmüştü! Katil zanlısı belirlendi!
        7 aylık evli olan Gülhan'ı sokakta öldürmüştü! Katil zanlısı belirlendi!
        18 yaş öncesi sigorta kararı
        18 yaş öncesi sigorta kararı
        TİP'ten Gökhan Zan açıklaması
        TİP'ten Gökhan Zan açıklaması
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        "Oğluma bile saldırdılar"
        "Oğluma bile saldırdılar"
        Rusya 5. kez Putin dedi: "Desteğiniz ve güveniniz için teşekkürler"
        Rusya 5. kez Putin dedi: "Desteğiniz ve güveniniz için teşekkürler"
        Dev maçta yabancı madde yağdı!
        Dev maçta yabancı madde yağdı!
        Çin'den bir marka daha Türkiye'ye geliyor
        Çin'den bir marka daha Türkiye'ye geliyor
        Trabzonsporlu taraftarlar sahaya girdi
        Trabzonsporlu taraftarlar sahaya girdi
        Trabzonspor Fenerbahçe maçıyla ilgili soruşturma başlatıldı
        Trabzonspor Fenerbahçe maçıyla ilgili soruşturma başlatıldı
        Bir yazı iki maç 12 gol ve hüzün
        Bir yazı iki maç 12 gol ve hüzün
        Fener son nefeste!
        Fener son nefeste!
        "Doğru kararı vermişim"
        "Doğru kararı vermişim"
        Korelilerin cilt bakımı trendi: Slugging yöntemi
        Korelilerin cilt bakımı trendi: Slugging yöntemi
        İşe giderken başından vuruldu!
        İşe giderken başından vuruldu!
        "Fenerbahçe'nin teklifini kabul ediyoruz"
        "Fenerbahçe'nin teklifini kabul ediyoruz"
        Milli ve özgün Bayraktar AKINCI'dan İHA-230 füzesiyle çifte atış!
        Milli ve özgün Bayraktar AKINCI'dan İHA-230 füzesiyle çifte atış!
        Oruç tutarak kilo vermek mümkün mü?
        Oruç tutarak kilo vermek mümkün mü?
        Hangi renk iştahımızı nasıl etkiliyor?
        Hangi renk iştahımızı nasıl etkiliyor?