ChatGPT hayatımıza girdiğinden bu yana yapay zekanın varlığını çok daha ciddi ölçüde günlük hayatta hisseder olduk. Yabancı dillerden çeviriden, farklı görseller oluşturmaya, günlük sohbetten webde hızlı aramaya ve hatta haber içeriği oluşturmaya kadar birçok işlemi yapay zeka asistanları sayesinde çok daha hızlı ve kolayca yapabilmeye başladık. Ancak elbette AI sistemlerinin de kullandığı altyapı bazı bilgi kirliliklerine ve hatalara sebep olduğu gibi kötü amaçlar için de kullanılabiliyor. Bu sebeple yapay zeka uygulamaları ve teknolojisinin gelişimi üzerine ciddi tartışmalar da zaman zaman alevleniyor.

TARTIŞMALARIN ODAĞINDAKİ İSİM MUSK

Bu tartışmaların en başında ise çoğu el attığı işte olduğu gibi Tesla, SpaceX, Twitter (X) gibi önemli teknoloji firmalarının sahibi Elon Musk yer alıyordu. Kendisi de yapay zeka uygulamaları geliştirmesine karşın, yapay zekaya karşı duran önemli isimler arasında yer almıştı geçtiğimiz dönemde. Hatta yapay zekanın gelişiminin yavaşlatılması gerektiğine dair de açıklamaları olmuştu. Şimdi ise yine kendi geliştirdiği Grok isimli yapay zeka modelinin kaynak kodlarını herkese açtığını ve ücretsiz olarak (Açık kaynaklı) sunduğunu duyurdu.

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Musk bu açıklamayı geçtiğimiz haftalarda yine kendisinin kurucuları arasında yer aldığı OpenAI şirketine karşı yapmıştı. Musk açıklamasında ChatGPT’nin kuruluş amacının dışına çıktığını ve yapay zeka modelini açık kaynaklı olarak sunması gerektiğini vurgulamıştı. Kendi yaratıcısı olduğu Xai Grok uygulamasının da bu şekilde açık kaynaklı olacağını duyurmuştu.

BAŞKA ÜCRETSİZ YAPAY ZEKA MODELLERİ DE VAR

Elon Musk bu şekilde açık kaynaklı yapay zeka uygulaması sunan ilk isim olmadı. ChatGPT 3 de uzun bir süredir ücretsiz olarak sunulurken, GPT4 altyapısı kullanan Microsoft Copilot gibi uygulamalar da dikkat çeken ücretsiz yapay zeka modelleri arasında yer alıyordu.

Elon Musk’ın yapay zeka modeli Grok’un kaynak kodlarını herkese açması ve Microsoft Copilot’un ücretsiz özellikler sunması, yapay zeka teknolojilerinin erişilebilirliğini artıran önemli gelişmeler olarak dikkatleri topladı. Bu trend, yapay zeka uygulamalarının geniş bir yelpazede kullanılmasını ve kişiselleştirilmiş deneyimlerin oluşturulmasını mümkün kılıyor.

HANGİ UYGULAMA HANGİ AMAÇLA KULLANILIYOR?

Yapay zeka alanında, içerik üretimi, görüntü oluşturma, ses düzenleme ve iş hayatını kolaylaştırma gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilecek bir dizi uygulama bulunuyor. Örneğin, OpenAI’nin GPT-3 modeli, Perplexity AI, Copy.ai gibi araçlar içerik üretiminde; Microsoft Bing, Hotpot.ai, Playground AI gibi araçlar görüntü oluşturmada; Adobe Podcast, Soundraw gibi araçlar ses düzenlemede; Timely, Otter.ai gibi araçlar ise iş hayatını kolaylaştırmada kullanılabiliyor.

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Ayrıca, Krisp gibi uygulamalar arka plan seslerini filtreleyerek daha net iletişim sağlarken, Illustroke etkileyici vektör görüntüleri oluşturmak için kullanılabilir. Beatoven ise videolar ve podcast’ler için benzersiz müzikler oluşturmakta kullanılan bir diğer yapay zeka uygulaması.

Bu uygulamaların yanı sıra, Murf gibi metin-konuşma üreteçleri, HitPaw Video Enhancer AI gibi video kalitesini artıran araçlar ve daha birçok yapay zeka destekli uygulama, kullanıcıların günlük hayatlarını ve işlerini daha verimli hale getirmek için geliştirilmektedir.

Bütün bunlarla birlikte dilden dile çeviriler için de hem sesli hem yazılı birçok farklı uygulama kullanılabiliyor. Hatta bu uygulamaların kullanımı dil öğreniminin gereksiz hale gelebileceği tartışmalarını da gündeme getirmişti.

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Grok’un açık kaynaklı hale gelmesi ve Microsoft Copilot’un sunduğu özellikler, yapay zeka teknolojilerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayarak, bu alandaki inovasyon ve gelişmeleri hızlandıracaktır. Kullanıcılar ve geliştiriciler için daha fazla seçenek ve esneklik sunan bu gelişmeler, yapay zeka uygulamalarının geleceğini şekillendirecek ve hayatımızın birçok alanında yer alacaklarını da gösteriyor.