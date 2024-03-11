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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Elon Musk: xAI Grok bu hafta açık kaynak yapıyor - Teknoloji Haberleri

        Elon Musk: xAI Grok'u bu hafta açık kaynak yapıyor

        Twitter'ın (X) sahibi ve OpenAI'ın kurucuları arasında yer alan ve geçtiğimiz hafta kurucusu olduğu şirkete dava açan Elon Musk, xAI'nin bu hafta Grok'u açık kaynaklı hale getireceğini açıkladı

        Giriş: 11.03.2024 - 15:29 Güncelleme: 11.03.2024 - 15:30
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        xAI Grok bu hafta açık kaynak oluyor
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        Bundan yaklaşık 10 yıl kadar önce Google'ın yapay zekadaki hakimiyetine karşı bir güç olarak Sam Altman ile birlikte OpenAI'ın kurucularından birisi olan Elon Musk, bu kez kurucularından olduğu şirkete rakip bir uygulama ile karşımızda.

        Dünyanın önde gelen milyarderlerinden Elon Musk, OpenAI'ye dava açtıktan ve Microsoft destekli girişimin açık kaynak köklerinden saptığından şikayet ettikten kısa bir süre sonra yapay zeka girişimi xAI ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

        Musk, yapay zeka girişimi xAI'nin, bu hafta ChatGPT'ye rakip sohbet robotu Grok'u açık kaynaklı hale getireceğini duyurdu.

        xAI, geçen yıl Grok'u piyasaya sürerek "gerçek zamanlı" bilgilere erişim ve "politik olarak doğru" görüşlere karşı çıkan bilgiler gibi özelliklerle donatmıştı. Hizmet, X'in aylık 16 dolar aboneliği için ödeme yapan müşteriler tarafından kullanılabiliyor.

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        "ÜCRETSİZ OLARAK SUNULMASI GEREKİYOR"

        Musk yapay zeka uygulaması Grok'un tüm yönleriyle açık kaynak yapmayı planladığı konusunda ayrıntılı bilgi vermezkeni, Musk'ın geçen ayın sonlarında açılan davada, teknolojisini halka "ücretsiz olarak sunulması" gereken OpenAI'nin kapalı kaynak haline geldiğini ve odağını Microsoft için kârı maksimize etmeye kaydırdığını iddia etti.

        Musk,"Bugüne kadar, OpenAI'nin web sitesi, tüzüğünün AGI'nin 'tüm insanlığa fayda sağlamasını' sağlamak olduğunu iddia etmeye devam ediyor. Ancak gerçekte OpenAI, dünyanın en büyük teknoloji şirketi olan Microsoft'un kapalı kaynaklı fiili bir yan kuruluşuna dönüştürüldü" dedi.

        Greg Brockman, Ilya Sutskever, John Schulman, Sam Altman, Wojciech Zaremba ve OpenAI gibi OpenAI grubunun tamamı tarafından yazılan bir blog yazısında Musk'a cevaben Microsoft destekli girişim, "2015'teki başlangıcından bu yana, 1 milyar dolara kadar finansman sağlama taahhüdüne rağmen Musk'tan 45 milyon dolardan az para topladığını açıkladı. Girişim ayrıca araştırma çabalarını desteklemek için diğer bağışçılardan 90 milyon dolardan fazla para aldı" denildi.

        Dava, birçok teknoloji uzmanı ve yatırımcı arasında açık kaynaklı yapay zekanın yararları hakkında bir tartışma başlattı. Firması OpenAI'nin en eski destekçileri arasında yer alan Vinod Khosla, Musk'ın yasal eylemini "AGI'ye ulaşma hedeflerinden ve faydalarından büyük bir dikkat dağıtma" olarak nitelendirdi.

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